Профтренинг провели для школьников из Похвистнево

24 июля специалисты центра занятости рассказали подросткам о разных профессиях — описали их специфику и требования к работникам. Отдельное внимание уделили тому, как сориентироваться в огромном объеме информации и выбрать направление, которое позволит построить долгосрочную карьеру.
Эксперты сделали акцент на важности личных способностей, умений и навыков — именно они помогают эффективно справляться с рабочими задачами. Завершающим этапом тренинга стало профориентационное тестирование: ребята прошли его на цифровой платформе "Работа России". Результаты теста позволили школьникам лучше разобраться в своих склонностях и понять, какие профессии им ближе.
Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта "Кадры", сообщили в администрации городского округа.
Нацпроект "Кадры" поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 г. планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры "Работа России". В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.