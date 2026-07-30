Профтренинг провели для школьников из Похвистнево

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24 июля специалисты центра занятости рассказали подросткам о разных профессиях — описали их специфику и требования к работникам. Отдельное внимание уделили тому, как сориентироваться в огромном объеме информации и выбрать направление, которое позволит построить долгосрочную карьеру.