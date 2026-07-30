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Преступления Происшествия

В Самаре пара обвиняется в смертельном избиении женщины

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре мужчине и женщине предъявлено обвинение в связи со смертью 55‑летней гражданки, сообщает СУ СК по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

Следственный отдел по Промышленному району Самары выдвинул обвинение против 30‑летних фигурантов по ч. 4 ст. 111 УК РФ — речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти потерпевшей.

По данным следствия, инцидент случился в июле 2026 г. в Самаре в квартире на ул. Вятской. Компания из двух женщин и мужчины распивала алкоголь. Между женщинами вспыхнул конфликт из-за ревности; ссора быстро переросла в драку, к которой подключился и мужчина. В ходе потасовки потерпевшей нанесли множество ударов по голове и телу, вследствие чего она умерла прямо на месте происшествия.

Сейчас суд по ходатайству следователя заключил обвиняемых под стражу. Следователи уже осмотрели место преступления, назначили все требуемые первичные экспертизы и продолжают выяснять детали случившегося. Оперативную поддержку в расследовании оказывают сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области.

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