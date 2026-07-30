В Самаре пара обвиняется в смертельном избиении женщины

В Самаре мужчине и женщине предъявлено обвинение в связи со смертью 55‑летней гражданки, сообщает СУ СК по Самарской области.
Следственный отдел по Промышленному району Самары выдвинул обвинение против 30‑летних фигурантов по ч. 4 ст. 111 УК РФ — речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти потерпевшей.
По данным следствия, инцидент случился в июле 2026 г. в Самаре в квартире на ул. Вятской. Компания из двух женщин и мужчины распивала алкоголь. Между женщинами вспыхнул конфликт из-за ревности; ссора быстро переросла в драку, к которой подключился и мужчина. В ходе потасовки потерпевшей нанесли множество ударов по голове и телу, вследствие чего она умерла прямо на месте происшествия.
Сейчас суд по ходатайству следователя заключил обвиняемых под стражу. Следователи уже осмотрели место преступления, назначили все требуемые первичные экспертизы и продолжают выяснять детали случившегося. Оперативную поддержку в расследовании оказывают сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках