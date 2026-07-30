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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали велосипедного вора

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале июля в полицию Автозаводского района Тольятти обратились владельцы похищенного велосипеда, который находился на лестничной площадке дома по ул. Ворошилова, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители по камерам, установленным в районе происшествия, смогли вычислить подозреваемого. На следующий день сотрудники ППС обратили внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым. Им оказался 38-летний тольяттинец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенный велосипед сдал в ломбард, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция разыскивает похищенный велосипед, расследование продолжается.

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