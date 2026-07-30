В Волжском районе в ДТП с двумя "Ладами" пострадали женщины

В среду, 29 июля, в 19:40 в Волжском районе столкнулись Lada Granta и Lada Priora, пострадали две женщины, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 22-летняя водитель Lada Granta двигалась по ул. Северное шоссе в мкр. Кошелев Парк со стороны пгт. Петра Дубрава. На регулируемом перекрестке, поворачивая налево, она не уступила автомобилю Lada Priora под управлением 66-летнего водителя, который двигался по "встречке" на зеленый светофор и имел преимущественное право проезда.
В ДТП телесные повреждения получили 22-летняя водитель Lada Granta, которой назначили амбулаторное лечение, а также 61-летняя пассажир Lada Priora. Ей назначено стационарное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!