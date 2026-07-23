В Ставропольском районе в ДТП попал подросток на квадроцикле

В среду, 22 июля, в Ставропольском районе подросток на квадроцикле столкнулся с легковушкой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, в 10:10 15-летний водитель квадроцикла Motoland 250 Rally на 1 км автодороги "Тольятти-Ягодное-Подстепки" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения (в месте где это разрешено), где столкнулся с автомобилем Lada Granta.
После столкновения легковушка продолжила движение и съехала в левый кювет по ходу своего движения. Подросток госпитализирован.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!