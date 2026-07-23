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ДТП Происшествия

В Ставропольском районе в ДТП попал подросток на квадроцикле

ТОЛЬЯТТИ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 июля, в Ставропольском районе подросток на квадроцикле столкнулся с легковушкой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным полицейских, в 10:10 15-летний водитель квадроцикла Motoland 250 Rally на 1 км автодороги "Тольятти-Ягодное-Подстепки" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения (в месте где это разрешено), где столкнулся с автомобилем Lada Granta.

После столкновения легковушка продолжила движение и съехала в левый кювет по ходу своего движения. Подросток госпитализирован.

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