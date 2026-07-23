"Экостройресурс" отбился от претензий самарских властей на 2,8 млрд рублей

Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении иска властей региона на 2,81 млрд руб. к бывшему регоператору по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО "ЭкоСтройРесурс". Решение вынесено 21 июля.
Напомним, "Экостройресурс" был региональным оператором по обращению с ТКО с 2019 года. При получении контракта "ЭкоСтройРесурс" заявлял "максимальную приведенную стоимость услуги" в 54,47 млрд руб. до 2027 года. Однако в ноябре 2024 г. договор был расторгнут по инициативе правительства Самарской области, заявившего о большом количестве жалоб жителей на качество и ритмичность вывоза мусора.
В марте губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал подачу иска против "ЭкоСтройРесурса" об истребовании необоснованно полученного дохода. Арбитраж принял его в июне.
Истцом выступил комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области. Из материалов дела следует, что ведомство посчитало 2,81 млрд руб. неосновательным обогащением (изначально в документах фигурировала сумма 2,17 млрд руб., однако, судя по тексту решения суда, она на последних заседаниях выросла). Эти средства, по мнению комитета, подлежат исключению из необходимой валовой выручки "Экостройресурса" из-за досрочного расторжения соглашения.
К рассмотрению дела в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, были привлечены правительство Самарской области, управление делами губернатора и правительства области, региональное минприроды, ФАС России и его региональное управление, а также нынешний регоператор — АО "Экология".
Пока опубликована только резолютивная часть решения и логика судьи не раскрыта. "Исковые требования Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области к обществу с ограниченной ответственностью "Экостройресурс" оставить без удовлетворения", — говорится в решении.
Также напомним, что в мае 2026 г. "Экостройресурс" заявил о намерении инициировать процедуру собственного банкротства. Однако его опередил один из кредиторов — самарское ООО "Фафорит-1", которое подало иск о банкротстве бывшего регоператора 2 июня с требованием в 20,4 млн рублей. Решение по этому иску пока не принято.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...