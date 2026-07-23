"Экостройресурс" отбился от претензий самарских властей на 2,8 млрд рублей

Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении иска властей региона на 2,81 млрд руб. к бывшему регоператору по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО "ЭкоСтройРесурс". Решение вынесено 21 июля.

Напомним, "Экостройресурс" был региональным оператором по обращению с ТКО с 2019 года. При получении контракта "ЭкоСтройРесурс" заявлял "максимальную приведенную стоимость услуги" в 54,47 млрд руб. до 2027 года. Однако в ноябре 2024 г. договор был расторгнут по инициативе правительства Самарской области, заявившего о большом количестве жалоб жителей на качество и ритмичность вывоза мусора.

В марте губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал подачу иска против "ЭкоСтройРесурса" об истребовании необоснованно полученного дохода. Арбитраж принял его в июне.

Истцом выступил комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области. Из материалов дела следует, что ведомство посчитало 2,81 млрд руб. неосновательным обогащением (изначально в документах фигурировала сумма 2,17 млрд руб., однако, судя по тексту решения суда, она на последних заседаниях выросла). Эти средства, по мнению комитета, подлежат исключению из необходимой валовой выручки "Экостройресурса" из-за досрочного расторжения соглашения.

К рассмотрению дела в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, были привлечены правительство Самарской области, управление делами губернатора и правительства области, региональное минприроды, ФАС России и его региональное управление, а также нынешний регоператор — АО "Экология".

Пока опубликована только резолютивная часть решения и логика судьи не раскрыта. "Исковые требования Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области к обществу с ограниченной ответственностью "Экостройресурс" оставить без удовлетворения", — говорится в решении.

Также напомним, что в мае 2026 г. "Экостройресурс" заявил о намерении инициировать процедуру собственного банкротства. Однако его опередил один из кредиторов — самарское ООО "Фафорит-1", которое подало иск о банкротстве бывшего регоператора 2 июня с требованием в 20,4 млн рублей. Решение по этому иску пока не принято.