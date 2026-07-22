В Сызранском районе отремонтирован путепровод через трассу М-5 "Урал"

В Сызранском районе Самарской области завершен ремонт путепровода на нулевом километре автомобильной дороги "Обход г. Сызрани" с выходом на трассу М-5 "Урал". Работы проведены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Путепровод имеет важное значение для транзитного транспорта. Он обеспечивает выход на федеральную трассу, связывая Самарскую и Ульяновскую области. Ежедневно по нему проезжают сотни автомобилей, включая общественный транспорт и большегрузы.

Кроме того, он входит в туристический маршрут к памятнику природы регионального значения — урочищу "Монастырская гора". Это живописное место с трехсотлетними дубами, меловыми обнажениями и источниками минеральной воды.

К ремонту путепровода протяженностью 84,20 погонного метра специалисты приступили в апреле 2026 года: заменили три крайние аварийные балки пролетных строений, восстановили монолитные укрепления конусов, частично обновили мостовое полотно, гидроизоляцию и слои дорожной одежды. Также выполнено переустройство деформационного шва, обновлены перильные ограждения и окрашены железобетонные поверхности путепровода.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Работы на путепроводе требовали оперативности. Мы завершили их в сжатые сроки, при этом сохранили проезд по путепроводу на всех этапах работ", — отметил представитель подрядной организации Андрей Окружнов.

Всего в 2026 г. в Самарской области по нацпроекту запланирован ремонт 12 мостовых сооружений. Работы ведутся в Хворостянском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Челно-Вершинском и других районах.