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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Сызранском районе отремонтирован путепровод через трассу М-5 "Урал"

СЫЗРАНЬ. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском районе Самарской области завершен ремонт путепровода на нулевом километре автомобильной дороги "Обход г. Сызрани" с выходом на трассу М-5 "Урал". Работы проведены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Путепровод имеет важное значение для транзитного транспорта. Он обеспечивает выход на федеральную трассу, связывая Самарскую и Ульяновскую области. Ежедневно по нему проезжают сотни автомобилей, включая общественный транспорт и большегрузы.

Кроме того, он входит в туристический маршрут к памятнику природы регионального значения — урочищу "Монастырская гора". Это живописное место с трехсотлетними дубами, меловыми обнажениями и источниками минеральной воды.

К ремонту путепровода протяженностью 84,20 погонного метра специалисты приступили в апреле 2026 года: заменили три крайние аварийные балки пролетных строений, восстановили монолитные укрепления конусов, частично обновили мостовое полотно, гидроизоляцию и слои дорожной одежды. Также выполнено переустройство деформационного шва, обновлены перильные ограждения и окрашены железобетонные поверхности путепровода.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Работы на путепроводе требовали оперативности. Мы завершили их в сжатые сроки, при этом сохранили проезд по путепроводу на всех этапах работ", — отметил представитель подрядной организации Андрей Окружнов.

Всего в 2026 г. в Самарской области по нацпроекту запланирован ремонт 12 мостовых сооружений. Работы ведутся в Хворостянском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Челно-Вершинском и других районах.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению президента России Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

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