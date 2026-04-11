Улицу Чернореченскую предполагается продлить до Владимирской В Самаре построят еще один участок улицы XXII Партсъезда В Самаре проведут реконструкцию Ракитовского шоссе Улицы Советской Армии и XXII Партсъезда соединят новой дорогой Новый дорожный сезон в Самарской области открылся ремонтом трассы Волжский - Курумоч - "Урал"

Улицу Чернореченскую предполагается продлить до Владимирской

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Ленинском районе Самары планируют реконструировать две улицы. Информация об этом содержится в обновленной программе по развитию дорог до 2030 года.

Фото: Юлия Зиганшина

В частности, улицу Чернореченскую собираются продлить от Клинической до Владимирской. Протяженность участка составляет 310 метров. Сейчас там проходит пешеходная зона.

Также запланирована реконструкция улицы Киевской. Однако каким именно образом собираются модернизировать дорогу, в программе не указано.

Реализация обоих объектов запланирована на 2029-2030 годы. Финансирование реконструкции улицы Чернореченской запланировано в объеме 45,5 млн рублей, Киевской - 120 млн рублей.

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

