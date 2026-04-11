Улицу Чернореченскую предполагается продлить до Владимирской

В Ленинском районе Самары планируют реконструировать две улицы. Информация об этом содержится в обновленной программе по развитию дорог до 2030 года.
В частности, улицу Чернореченскую собираются продлить от Клинической до Владимирской. Протяженность участка составляет 310 метров. Сейчас там проходит пешеходная зона.
Также запланирована реконструкция улицы Киевской. Однако каким именно образом собираются модернизировать дорогу, в программе не указано.
Реализация обоих объектов запланирована на 2029-2030 годы. Финансирование реконструкции улицы Чернореченской запланировано в объеме 45,5 млн рублей, Киевской - 120 млн рублей.
