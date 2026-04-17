Стоимость строительства магистрали Центральная в Самаре оценили в 46 млрд рублей

Дорожное строительство

Стоимость строительства магистрали Центральная в Самаре оценили в 46 млрд рублей

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Региональный минтранс рассчитал потребность в финансировании по объекту "Проектирование и строительство проспекта Карла Маркса от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова". Речь идет о городской части магистрали Центральная.

Информация содержится в проекте постановления правительства об установлении расходных обязательств, которое сейчас проходит согласование. В документе указано, что на строительство обозначенного участка дороги требуется 46,7 млрд рублей.

Предельный размер бюджетных инвестиций на 2026 год установлен в размере 3 млн рублей. Однако не обозначено, на что именно планируется направить эти средства.

Всего проект магистрали Центральная предусматривает четыре этапа строительства. Первый завершен. Дорогу с развязками построили от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Ее открыли 3 декабря 2025 года.

Власти рассматривали вариант привлечения инвестора для строительства городской части магистрали Центральная по проспекту Карла Маркса. Предполагалось, что "отбить" вложения он должен был за счет сбора платы за проезд. Но в итоге правительство отказалось от этой идеи.

Проект второго этапа магистрали готов. Он предусматривает строительство дороги от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Работы планировалось начать в 2026 году, но из-за недостатка финансирования они отложены на неопределенный срок. В какую сумму обойдется этот участок дороги, пока не сообщалось. 

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

