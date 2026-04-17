Стоимость строительства магистрали Центральная в Самаре оценили в 46 млрд рублей

Региональный минтранс рассчитал потребность в финансировании по объекту "Проектирование и строительство проспекта Карла Маркса от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова". Речь идет о городской части магистрали Центральная.

Информация содержится в проекте постановления правительства об установлении расходных обязательств, которое сейчас проходит согласование. В документе указано, что на строительство обозначенного участка дороги требуется 46,7 млрд рублей.

Предельный размер бюджетных инвестиций на 2026 год установлен в размере 3 млн рублей. Однако не обозначено, на что именно планируется направить эти средства.

Всего проект магистрали Центральная предусматривает четыре этапа строительства. Первый завершен. Дорогу с развязками построили от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Ее открыли 3 декабря 2025 года.

Власти рассматривали вариант привлечения инвестора для строительства городской части магистрали Центральная по проспекту Карла Маркса. Предполагалось, что "отбить" вложения он должен был за счет сбора платы за проезд. Но в итоге правительство отказалось от этой идеи.

Проект второго этапа магистрали готов. Он предусматривает строительство дороги от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Работы планировалось начать в 2026 году, но из-за недостатка финансирования они отложены на неопределенный срок. В какую сумму обойдется этот участок дороги, пока не сообщалось.