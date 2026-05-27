В Самарской области по нацпроекту обновят дороги к библиотекам

В Самарской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отремонтируют дороги, ведущие к библиотекам. В нормативное состояние будут приведены девять участков дорог регионального и местного значения общей протяженностью 15,6 км, которые обеспечат комфортный проезд к 12 библиотекам региона.

Так, в Самаре в ближайшее время начнется ремонт участка Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Вдоль одной из ключевых автомобильных дорог областной столицы расположено четыре библиотеки — две университетские (Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)) и две городские (Центральная детская библиотека филиал № 2 и Библиотека № 20 МБУК г. о. Самара СМИБС).

В городе также отремонтируют участок улицы Пушкина от улицы Полевой до улицы Ярмарочной, который ведет к Самарской областной библиотеке для слепых. В рамках ремонта дороги уложат современное асфальтобетонное покрытие, что особенно важно для создания доступной среды.

"Мы видим, как меняется отношение к общественным пространствам. Библиотека сегодня — это не только книги, но и место встреч, учёбы. Здорово, что дорога к ней становится современной и комфортной", — говорит постоянная посетительница библиотеки № 20 Анна Прокудина.

География проекта не ограничивается областной столицей: ремонт дорог к библиотекам пройдет также в Тольятти и Сергиевском районе.