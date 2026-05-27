В Самарской области по нацпроекту обновят дороги к библиотекам

В Самарской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отремонтируют дороги, ведущие к библиотекам. В нормативное состояние будут приведены девять участков дорог регионального и местного значения общей протяженностью 15,6 км, которые обеспечат комфортный проезд к 12 библиотекам региона.

Так, в Самаре в ближайшее время начнется ремонт участка Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Вдоль одной из ключевых автомобильных дорог областной столицы расположено четыре библиотеки — две университетские (Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)) и две городские (Центральная детская библиотека филиал № 2 и Библиотека № 20 МБУК г. о. Самара СМИБС).

В городе также отремонтируют участок улицы Пушкина от улицы Полевой до улицы Ярмарочной, который ведет к Самарской областной библиотеке для слепых. В рамках ремонта дороги уложат современное асфальтобетонное покрытие, что особенно важно для создания доступной среды.

"Мы видим, как меняется отношение к общественным пространствам. Библиотека сегодня — это не только книги, но и место встреч, учёбы. Здорово, что дорога к ней становится современной и комфортной", — говорит постоянная посетительница библиотеки № 20 Анна Прокудина.

География проекта не ограничивается областной столицей: ремонт дорог к библиотекам пройдет также в Тольятти и Сергиевском районе.

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

