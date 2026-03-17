В Самарской области стартовала подготовка к ремонту более 115 км дорог по нацпроекту

В Самарской области началась активная подготовка к дорожному сезону 2025 года. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в нормативное состояние приведут свыше 115 километров автомобильных дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. Кроме того, запланированы работы на искусственных сооружениях, входящих в состав областных трасс.

Подрядные организации уже приступили к выполнению первоочередных задач. В настоящее время ведется диагностика и запуск асфальтобетонных заводов, проверяется техническая готовность дорожной техники. На объектах будущего ремонта специалисты обустраивают рабочие городки и организуют завоз инертных материалов — песка и щебня. Для обеспечения безопасности на период работ устанавливаются временные дорожные знаки и информационные щиты.

Подготовительные работы развернуты на ряде ключевых объектов. В их числе — капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара — Оренбург" — Лопатино в Волжском районе и трассы "Кинель — Черкассы — Урал" — Захаркино в Сергиевском районе. Дорога к селу Лопатино обеспечивает транспортную связь с областным центром, а трасса в Сергиевском районе является единственным маршрутом, связывающим село Захаркино с районным центром и другими населенными пунктами. На этих объектах уже ведутся работы по ремонту водопропускных труб. Кроме того, подготовка началась на искусственных сооружениях региона.

Руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Сергей Морев отметил, что качественная подготовка к дорожному сезону во многом определяет соблюдение сроков и технологий производства работ: "От того, насколько своевременно подрядчики проверят технику, обеспечат запас материалов и обустроят места для размещения бригад, зависит, как быстро и ритмично пойдут основные работы после наступления устойчивых положительных температур. Мы держим этот этап на особом контроле. Рассчитываем, что заблаговременная готовность позволит подрядным организациям не только уложиться в контрактные сроки, но и завершить ремонт с опережением графика".

Согласно графикам производства работ, основной этап ремонта на большинстве объектов начнется с 1 апреля. После завершения подготовительных мероприятий и установления стабильных положительных температур подрядчики приступят к фрезерованию изношенного покрытия и укладке новых слоев асфальтобетона.