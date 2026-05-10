16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Председатель СК потребовал доклад по делу о гибели рабочего в Самаре Появились подробности о масштабном сообществе, обманувшем самарскую пенсионерку на 421 млн Мужчина отправится в колонию-поселение за пьяное ДТП со смертельным исходом Стало известно, откуда мог взяться 421 млн рублей у самарской пенсионерки для мошенников За сутки в двух лесничествах Самарской области произошли пожары

Происшествия

Председатель СК потребовал доклад по делу о гибели рабочего в Самаре

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о смерти мужчины в пгт Волжский в Самаре. Об этом сообщает информцентр СК.

В приемную главы Следственного комитета через соцсеть "ВКонтакте" обратилась жительница Самарской области, заявившая о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти ее супруга. Она сообщила, что в августе прошлого года ее муж по устной договоренности работал монтажником  на объекте, строящемся в охранной зоне линии электропередач. В один из дней машинист автокрана при перемещении металлических конструкций допустил их соприкосновение с находившимися под напряжением проводами. В результате супруг заявительницы получил удар током и скончался на месте происшествия. При этом до сих пор никто к ответственности не привлечен.

По данным ведомства, В СУ СК России по Самарской области с сентября 2025 г. расследуется уголовное дело. 

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления СК Павла Олейника доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Также глава ведомства поручил Павлу Олейнику принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и представить доклад о его результатах с учетом доводов потерпевшей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алена Казакова 22 апреля 2026 12:45 Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31