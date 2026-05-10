Председатель СК потребовал доклад по делу о гибели рабочего в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о смерти мужчины в пгт Волжский в Самаре. Об этом сообщает информцентр СК.
В приемную главы Следственного комитета через соцсеть "ВКонтакте" обратилась жительница Самарской области, заявившая о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти ее супруга. Она сообщила, что в августе прошлого года ее муж по устной договоренности работал монтажником на объекте, строящемся в охранной зоне линии электропередач. В один из дней машинист автокрана при перемещении металлических конструкций допустил их соприкосновение с находившимися под напряжением проводами. В результате супруг заявительницы получил удар током и скончался на месте происшествия. При этом до сих пор никто к ответственности не привлечен.
По данным ведомства, В СУ СК России по Самарской области с сентября 2025 г. расследуется уголовное дело.
Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления СК Павла Олейника доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Также глава ведомства поручил Павлу Олейнику принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и представить доклад о его результатах с учетом доводов потерпевшей.
