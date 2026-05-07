Предприниматель, пойманный на взятке при ремонте детского сада, выплатил крупный штраф

Предприниматель, выполнявший ремонт дошкольного учреждения по договору субподряда, предложил должностному лицу взятку в 515 тыс. руб. за беспрепятственное подписание акта выполненных работ и ускоренное перечисление средств по контракту.

Вскоре участников сговора задержали.

Предпринимателю суд назначил наказание в виде внушительного штрафа в 2 млн руб. в доход государства, рассказали в спецотделе судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России.

Однако должник не спешил выполнять решение суда. "В срок для добровольной оплаты должник решение суда не исполнил. Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении трех транспортных средств, находящихся в собственности у должника, ограничил его в праве выезда за пределы РФ", — комментирует начальник регионального спецотдела судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России Ирина Амеличкина.

Эти меры побудили должника выплатить всю сумму.