В афере на 352 млн руб. заподозрили владельца "Тольяттинской сырьевой компании"

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Порталу "Волга Ньюс" стали известны подробности уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 352 млн руб., о направлении которого в суд накануне сообщили в СУ СК по Самарской области.

По информации источников Волга Ньюс, речь идет о бенефициаре ООО "Тольяттинская сырьевая компания" Дмитрии Антонове. Также в деле фигурируют Виталий Блохин и Антон Чуприн. 

Согласно Seldon.Basis, компания занималась утилизацией отсортированных материалов, строительно-монтажными работами и т. д. В отношении компании зарегистрировано заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. Судя по открытым данным, за 2025 год были уплачены налоги на сумму 162,3 тыс. рублей. Последняя выручка указана за 2023 год — более 552 млн руб., чистая прибыль за 2023 год — 5 млн рублей. Также выдается информация о заблокированных на текущий момент счетах. 

Виталий Блохин параллельно является гендиректором ООО "Гринтех", ранее был директором ООО "Бихико" и ООО "Вепрь".

Напомним, региональное управление Следственного комитета сообщало, что тольяттинская компания не доплачивала налоги организовала неправомерный оборот средств платежей.

Как рассказали в СУ СКР по Самарской области, под уголовное дело попали трое жителей Тольятти. Они были гендиректором, коммерческим директором и бенефициаром коммерческой организации. Уголовные дела в отношении подозреваемых возбудили по ч. 3 ст. 33, пп. "а, б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), пп. "а, б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 г. подозреваемые внесли в налоговые декларации ложные сведения о расходах компании. Эти данные были связаны с фиктивными хозяйственными операциями. "Махинации" привели к уменьшению суммы налогов на 352 млн рублей. Пока шло расследование, на имущество обвиняемых наложили арест. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

