В афере на 352 млн руб. заподозрили владельца "Тольяттинской сырьевой компании"

Порталу "Волга Ньюс" стали известны подробности уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 352 млн руб., о направлении которого в суд накануне сообщили в СУ СК по Самарской области.
По информации источников Волга Ньюс, речь идет о бенефициаре ООО "Тольяттинская сырьевая компания" Дмитрии Антонове. Также в деле фигурируют Виталий Блохин и Антон Чуприн.
Согласно Seldon.Basis, компания занималась утилизацией отсортированных материалов, строительно-монтажными работами и т. д. В отношении компании зарегистрировано заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. Судя по открытым данным, за 2025 год были уплачены налоги на сумму 162,3 тыс. рублей. Последняя выручка указана за 2023 год — более 552 млн руб., чистая прибыль за 2023 год — 5 млн рублей. Также выдается информация о заблокированных на текущий момент счетах.
Виталий Блохин параллельно является гендиректором ООО "Гринтех", ранее был директором ООО "Бихико" и ООО "Вепрь".
Напомним, региональное управление Следственного комитета сообщало, что тольяттинская компания не доплачивала налоги организовала неправомерный оборот средств платежей.
Как рассказали в СУ СКР по Самарской области, под уголовное дело попали трое жителей Тольятти. Они были гендиректором, коммерческим директором и бенефициаром коммерческой организации. Уголовные дела в отношении подозреваемых возбудили по ч. 3 ст. 33, пп. "а, б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), пп. "а, б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в период с 2020 по 2021 г. подозреваемые внесли в налоговые декларации ложные сведения о расходах компании. Эти данные были связаны с фиктивными хозяйственными операциями. "Махинации" привели к уменьшению суммы налогов на 352 млн рублей. Пока шло расследование, на имущество обвиняемых наложили арест. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
