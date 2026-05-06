Война через объектив: в ОДО открылась фотовыставка "Монолог с фронтом"

В понедельник, 4 мая, в Окружном доме офицеров открылась фотовыставка Артура Емельянова "Монолог с фронтом". Тридцать фотографий как тридцать окон, вид из которых погружает в другую реальность.

Время замирает, и внимательный зритель может услышать тишину, пропитанную эхом битв, всмотреться в молчаливые истории войны и прикоснуться к той грани, где долг встречается с самопожертвованием, а жизнь обретает истинную ценность. Автор надеется, что посетители экспозиции задумаются о своих ценностях и вспомнят — за наши комфортные условия и покой платится очень высокая цена.

Герои СВО на кадрах и на выставке

Организатор экспозиции — журнал военной фотографии "Русский квадрат", созданный недавно Артуром Емельяновым и директором музея "Гвардейцы" Сергеем Бирюковым. В апреле вышел первый номер, куда вошли фотографии Артура, сделанные в зоне специальной военной операции, а также короткие истории о бойцах. Один из экземпляров был торжественно вручен одному из героев публикации на открытии выставки "Монолог с фронтом".

Запуск экспозиции прошел в камерной атмосфере. В торжественной церемонии приняли участие бойцы специальной военной операции Валерий Мусалиев, участники "Школы героев" Роман Игнатенко и Сергей Гайко (советник губернатора"), военнослужащие, жены военных, представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры Андрей Дорофеев, руководитель автономной некоммерческой организации военно-гуманитарного общества "Запасная столица" Евгений Ренкас, представитель районного совета ветеранов ОВД Вера Тайгачева и гранд королева России Елена Воробьева.

Правда фронта — без драмы

В экспозиции нет монотонности и безысходности. Фотограф не сгущает краски, не показывает откровенных ужасов фронта, но и не романтизирует войну. Он не стремится вызвать сочувствие и жалость к военнослужащим, напротив, демонстрирует их силу, спокойную уверенность и непоколебимую решимость. Артур не пытается запугать и обнажает не раны, а сердца героев, отзывающиеся на зов Родины. И вместе с тем от начала до конца выставка держит зрителя в эмоциональном напряжении.

Когда "Волга Ньюс" впервые готовил материал о военном фотографе, Артур показывал свои недавние фотографии, рассказывал про бойцов, с которыми встретился в последней поездке "за ленточку". На выставке представлены и эти военные. Некоторых теперь можно увидеть только на фотографиях: как героев, отдавших Родине самое ценное что есть — свои жизни.

"На фронте иногда ценность человеческой жизни меньше ценности садовой тачки, — рассказывает Артур Емельянов историю молодого бойца. — Мы здесь этого не осознаем и размениваемся на мелочи. Парень возил на позиции воду в садовой тачке. Ему надо было пробежать по открытой местности метров 500. И когда в него летел очередной дрон, он сначала прятал тачку и потом уже прятался сам. Дело не в том, что у военных нет денег на тачку или негде взять тачку — все есть. Важен контекст — если не станет этой конкретной тачки, то бойцы на позициях надолго останутся без воды. Поэтому для парня эта тачка имела такую ценность — выше собственной жизни".

Память и подвиг защитников России

Символично, что выставка военной современной фотографии открылась в преддверии празднования дня Великой Победы. По мнению руководителя Дома офицеров Самарского гарнизона, полковника Александра Назаренко, помня подвиг предков, нельзя забывать и о тех, кто сейчас отстаивает свободу и независимость Родины.

"Высокая честь для Дома офицеров принимать такую выставку. В годы Великой Отечественной войны наши военные корреспонденты, фотографы кинооператоры работали в самой гуще событий, показывая ежедневный подвиг наших бойцов. Это очень важно для нашей страны и сегодня — запечатлеть подвиг, увековечить память, и показать тем, кто здесь — как там, на фронте", — отметил он, обращаясь к гостям выставки и поблагодарив Артура Емельянова за его инициативу снимать фронтовые будни.

Экспозиция будет открыта до начала июня. Документально-художественный взгляд на войну через объектив фотокамеры никого не оставит равнодушным. При этом каждый посетитель заметит на снимках именно то, что резонирует с ним, разглядит свое — что для него имеет самое большое значение. Артур Емельянов намеренно не объясняет, что он хотел сказать.

"Хорошая фотография должна говорить сама за себя", — считает военный фотограф.

"Монолог с фронтом" — это нестандартное приглашение к диалогу с самим собой и с теми, кто сейчас участвует в специальной военной операции. Это возможность почувствовать цену нашего мирного сна и глядя в глаза героев понять — что действительно имеет значение.

Журнал "Русский квадрат" запланировал серию выставок военных фотографий. Следующая экспозиция из 30 работ откроется в Кинеле 8 мая.