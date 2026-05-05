16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский филиал Третьяковской галереи анонсировал программу на "Ночь музеев" В музее Рязанова пройдет лекция "Вечно живое кино. Как фильм "Летят журавли" изменил советский кинематограф" Инга Пеннер расскажет в "ЗИМ Галерее" о куйбышевском следе Юрия Левитана "Монолог с фронтом": в ОДО откроется фотовыставка Всероссийский конкурс "Жигулевская палитра" назвал новые имена

Музеи и выставки Культура

Самарский филиал Третьяковской галереи анонсировал программу на "Ночь музеев"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ночь музеев" состоится 16 мая. В самарском филиале Третьяковской галереи в 2026 году она будет посвящена новой выставке "Состояние потока. Волга в русском искусстве". Посетителей ждет большая программа с яркими событиями и несколькими приятными сюрпризами.

В этот вечер в музее будут говорить о жизни на реке, речных практиках, судоходстве и, конечно же, о связи Волги и искусства. Мероприятие пройдет во дворе филиала и на "Летней кухне" — образовательном пространстве для семейной аудитории, которое впервые будет открыто для посещения широкой публики. Все участники получат возможность посмотреть новую выставку "Состояние потока. Волга в русском искусстве". Для детей предусмотрен специальный путеводитель по выставке. Весь вечер во дворе будет звучать музыка и проходить различные мастер-классы.

Недалеко от Сада Баланса состоится презентация мурала по эскизу художника Валерия Чтака.

 Программа:

  • 19:00 — начало мероприятия, начало работы зоны мастер-классов и речной станции "Береговая"
  • 19:10 — 20:30 — музыкально-лекционная программа
  • 20:30 — 20:50 — перформативная тренировка по гребле от Ксении Загайновой
  • 20:50 — 22:10 — живые выступления музыкантов (The Blessed Tiger, Павел Куприянов)
  • 22:10 — 22:40 — выступление хора и коллективный хоровод
  • 23:00 — Окончание мероприятия

Что ждет посетителей на речной станции "Береговая" и зоне мастер-классов:

— мастерская спасательных кругов: создание из художественных материалов миниатюрных декоративных кругов в форме броши, оригинальной подвески или украшения для интерьера;

— открытки с берега Волги: возможность сделать авторскую открытку с легендарными волжскими закатами и видами;

— арт-объекты "Волжская рыба": создание авторского расписного брелока;

— программа для юных капитанов: для путешествия по выставке дети получат персональный путеводитель, из которого потом сделают бумажные кораблики на специальном мастер-классе;

— создание композиций из природных материалов: участники создадут арт-объекты, в основе которых древесина, найденная на берегу Волги;

— коллективный арт-объект: создание коллективного панно, в основе которого различные способы вязания узлов и плетения сетей;

— мастер-класс "Волжская флотилия": участники смастерят кораблики и "спустят" их на воду прямо во дворе Третьяковской галереи в Самаре;

— мастер-класс по созданию фонариков-бакенов: изготовление миниатюрных бакенов из фанеры. В темное время суток сотни ярких маячков будут освещать пространство двора, создавая неповторимую атмосферу города на Волге;

— мастер-класс игрушка-вертушка (тауматроп): для самых маленьких — создание игрушки с оптической иллюзией, главными героями которых станут птицы, парящие над волжским закатом;

— мастер-класс по печати рыбой: занятие по традиционному японскому искусству по созданию отпечатков на тонкой бумаге с помощью настоящей рыбы.

Какой будет музыкально-лекционная программа

Лекционная программа будет состоять из серии коротких лекций, посвященных истории Волги, волжскому туризму и художнику Валерию Чтаке.

Центральным событием музыкальной программы станут выступления самарских музыкантов:

  • группы The Blessed Tiger, исполняющей кинематографичный фанк и ритмичный соул с элементами шаманских мотивов, психоделического рока, электронной и восточной музыки;
  • композитора и пианиста Павла Куприянова, создавшего музыку для фильмов, театральных постановок и даже компьютерных игр;
  • музейного сотрудника и автора музыки к текущей выставке в галерее Алексея Тилли, который поделится своим видением состояния потока. Он отыграет диджей-сет с аналогового оборудования — эмбиент, пост-классика, даб и кинематографический фанк — с винила эта музыка будет звучать особенно умиротворяюще.

Во дворе Третьяковской галереи в Самаре появится инсталляция в форме большого корабля. Гостей вечера пригласят участвовать в масштабном перформансе — хороводе под выступление камерного хора Solaris Самарского государственного института культуры. Художница Ксения Загайнова пригласит зрителей поучаствовать в перформативной тренировке по гребле. Будет презентован мурал по эскизу художника Валерия Чтака.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Фото на сайте

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31