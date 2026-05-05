Самарский филиал Третьяковской галереи анонсировал программу на "Ночь музеев"

"Ночь музеев" состоится 16 мая. В самарском филиале Третьяковской галереи в 2026 году она будет посвящена новой выставке "Состояние потока. Волга в русском искусстве". Посетителей ждет большая программа с яркими событиями и несколькими приятными сюрпризами.

В этот вечер в музее будут говорить о жизни на реке, речных практиках, судоходстве и, конечно же, о связи Волги и искусства. Мероприятие пройдет во дворе филиала и на "Летней кухне" — образовательном пространстве для семейной аудитории, которое впервые будет открыто для посещения широкой публики. Все участники получат возможность посмотреть новую выставку "Состояние потока. Волга в русском искусстве". Для детей предусмотрен специальный путеводитель по выставке. Весь вечер во дворе будет звучать музыка и проходить различные мастер-классы.

Недалеко от Сада Баланса состоится презентация мурала по эскизу художника Валерия Чтака.

Программа:

19:00 — начало мероприятия, начало работы зоны мастер-классов и речной станции "Береговая"

19:10 — 20:30 — музыкально-лекционная программа

20:30 — 20:50 — перформативная тренировка по гребле от Ксении Загайновой

20:50 — 22:10 — живые выступления музыкантов (The Blessed Tiger, Павел Куприянов)

22:10 — 22:40 — выступление хора и коллективный хоровод

23:00 — Окончание мероприятия

Что ждет посетителей на речной станции "Береговая" и зоне мастер-классов:

— мастерская спасательных кругов: создание из художественных материалов миниатюрных декоративных кругов в форме броши, оригинальной подвески или украшения для интерьера;

— открытки с берега Волги: возможность сделать авторскую открытку с легендарными волжскими закатами и видами;

— арт-объекты "Волжская рыба": создание авторского расписного брелока;

— программа для юных капитанов: для путешествия по выставке дети получат персональный путеводитель, из которого потом сделают бумажные кораблики на специальном мастер-классе;

— создание композиций из природных материалов: участники создадут арт-объекты, в основе которых древесина, найденная на берегу Волги;

— коллективный арт-объект: создание коллективного панно, в основе которого различные способы вязания узлов и плетения сетей;

— мастер-класс "Волжская флотилия": участники смастерят кораблики и "спустят" их на воду прямо во дворе Третьяковской галереи в Самаре;

— мастер-класс по созданию фонариков-бакенов: изготовление миниатюрных бакенов из фанеры. В темное время суток сотни ярких маячков будут освещать пространство двора, создавая неповторимую атмосферу города на Волге;

— мастер-класс игрушка-вертушка (тауматроп): для самых маленьких — создание игрушки с оптической иллюзией, главными героями которых станут птицы, парящие над волжским закатом;

— мастер-класс по печати рыбой: занятие по традиционному японскому искусству по созданию отпечатков на тонкой бумаге с помощью настоящей рыбы.

Какой будет музыкально-лекционная программа

Лекционная программа будет состоять из серии коротких лекций, посвященных истории Волги, волжскому туризму и художнику Валерию Чтаке.

Центральным событием музыкальной программы станут выступления самарских музыкантов:

группы The Blessed Tiger, исполняющей кинематографичный фанк и ритмичный соул с элементами шаманских мотивов, психоделического рока, электронной и восточной музыки;

композитора и пианиста Павла Куприянова, создавшего музыку для фильмов, театральных постановок и даже компьютерных игр;

музейного сотрудника и автора музыки к текущей выставке в галерее Алексея Тилли, который поделится своим видением состояния потока. Он отыграет диджей-сет с аналогового оборудования — эмбиент, пост-классика, даб и кинематографический фанк — с винила эта музыка будет звучать особенно умиротворяюще.

Во дворе Третьяковской галереи в Самаре появится инсталляция в форме большого корабля. Гостей вечера пригласят участвовать в масштабном перформансе — хороводе под выступление камерного хора Solaris Самарского государственного института культуры. Художница Ксения Загайнова пригласит зрителей поучаствовать в перформативной тренировке по гребле. Будет презентован мурал по эскизу художника Валерия Чтака.