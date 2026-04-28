Павел Гнилорыбов прочитает лекцию об истории торговли в "ЗИМ Галерее"

В субботу, 2 мая, в 17:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Почему отечественная торговля - это безумно стильно и красиво" (12+). Ее прочитает историк, экскурсовод, основатель и главный редактор проекта "Архитектурные излишества" Павел Гнилорыбов.

В классической русской литературе трудно найти положительный образ купца. По мнению Павла Гнилорыбова, эту несправедливость необходимо исправлять. На лекции историк расскажет, почему тысячелетняя история отечественной коммерции - повод для гордости.

Гости "ЗИМ Галереи" узнают о ярмарках, о пассажах, торговых путях, чайной торговле, о специализации городов и уездов, "архитектонической функции товаров", рекламе и маркетинге XIX века и о многом другом.

Вход свободный.