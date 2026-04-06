В музее Рязанова детей научат создавать бумажную ракету

В субботу, 11 апреля, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивное занятие для детей "Сложи свою ракету. Техника паперкрафт" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.

Фото: музей Эльдара Рязанова

На занятии юные посетители узнают о первом полете человека в космос, о различных космических аппаратах, о важности этой нелегкой профессии — космонавт. Затем, в рамках практической части, каждый участник создаст бумажную модель ракеты в технике паперкрафт (papercraft). Такой способ бумажного моделирования позволяет из особых выкроек делать объемные фигуры любой сложности.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также в субботу, 11 апреля, в 17.00 состоится седьмое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Новый Голливуд: почему американское кино задержалось в своем развитии?" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

На протяжении 1960-х годов Голливудская киноиндустрия функционировала по инерции. Фильмы выходили регулярно, сложившийся пантеон звезд ослеплял зрительский взгляд с киноафиш, любимые публикой жанры приносили прибыль. Однако инерция постепенно приняла форму упадка, а творческий импульс все больше угасал. Часто раздавались голоса, что там, за океаном, в Европе, родилось по-настоящему новое кино, которое голливудские продюсеры упустили из вида. Что потребовалось, чтобы эффект новых волн настиг и американскую киноиндустрию?

На седьмой встрече киношколы участники обсудят главных героев и антигероев Нового Голливуда, найдут ответы на вопросы, почему американцы "проспали" рождение нового кино, какую роль в этом сыграли продюсеры и почему лучшие фильмы в 1970-х были сняты не юнцами, а ветеранами киноиндустрии. Особое внимание будет уделено работам Фрэнсиса Форда Копполы, Уильяма Фридкина, Роберта Олтмена, Хэла Эшби и других мастеров. Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 12 апреля, в 14.00 в музее Рязанова пройдет лекция "Космос как предчувствие. Ироничный взгляд на советскую науку в фильме "Человек ниоткуда" (12+). Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики и проходит в рамках цикла "Энциклопедия советской жизни" (12+).

Эльдар Рязанов определил жанр фильма "Человек ниоткуда" (1961, 12+) как "комическую ненаучную фантастику". Идею сюжета режиссеру подсказал сценарист Леонид Зорин. Антрополог Владимир Поражаев находит снежного человека, дает ему имя Чудак и привозит в Москву, где главных героев ждут невероятные приключения. Несмотря на фанатический сюжет, картина ярко передает атмосферу и жизнь людей того времени, пронизанную ощущением скоро покорения космоса человеком.

На лекции посетители погрузятся в увлекательную историю создания фильма: от неудачных съемок Игоря Ильинского в главной роли до отправки кинокартины "на полку" (запрета к показу). Также будут рассмотрены приметы повседневности оттепельной поры, которые Эльдар Рязанов показал в "комической ненаучной фантастике". И, наконец, гости узнают, причем здесь поиск снежного человека и освоение космоса. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

