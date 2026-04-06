В музее Рязанова детей научат создавать бумажную ракету

В субботу, 11 апреля, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивное занятие для детей "Сложи свою ракету. Техника паперкрафт" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.
На занятии юные посетители узнают о первом полете человека в космос, о различных космических аппаратах, о важности этой нелегкой профессии — космонавт. Затем, в рамках практической части, каждый участник создаст бумажную модель ракеты в технике паперкрафт (papercraft). Такой способ бумажного моделирования позволяет из особых выкроек делать объемные фигуры любой сложности.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Также в субботу, 11 апреля, в 17.00 состоится седьмое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Новый Голливуд: почему американское кино задержалось в своем развитии?" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.
На протяжении 1960-х годов Голливудская киноиндустрия функционировала по инерции. Фильмы выходили регулярно, сложившийся пантеон звезд ослеплял зрительский взгляд с киноафиш, любимые публикой жанры приносили прибыль. Однако инерция постепенно приняла форму упадка, а творческий импульс все больше угасал. Часто раздавались голоса, что там, за океаном, в Европе, родилось по-настоящему новое кино, которое голливудские продюсеры упустили из вида. Что потребовалось, чтобы эффект новых волн настиг и американскую киноиндустрию?
На седьмой встрече киношколы участники обсудят главных героев и антигероев Нового Голливуда, найдут ответы на вопросы, почему американцы "проспали" рождение нового кино, какую роль в этом сыграли продюсеры и почему лучшие фильмы в 1970-х были сняты не юнцами, а ветеранами киноиндустрии. Особое внимание будет уделено работам Фрэнсиса Форда Копполы, Уильяма Фридкина, Роберта Олтмена, Хэла Эшби и других мастеров. Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.
В воскресенье, 12 апреля, в 14.00 в музее Рязанова пройдет лекция "Космос как предчувствие. Ироничный взгляд на советскую науку в фильме "Человек ниоткуда" (12+). Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики и проходит в рамках цикла "Энциклопедия советской жизни" (12+).
Эльдар Рязанов определил жанр фильма "Человек ниоткуда" (1961, 12+) как "комическую ненаучную фантастику". Идею сюжета режиссеру подсказал сценарист Леонид Зорин. Антрополог Владимир Поражаев находит снежного человека, дает ему имя Чудак и привозит в Москву, где главных героев ждут невероятные приключения. Несмотря на фанатический сюжет, картина ярко передает атмосферу и жизнь людей того времени, пронизанную ощущением скоро покорения космоса человеком.
На лекции посетители погрузятся в увлекательную историю создания фильма: от неудачных съемок Игоря Ильинского в главной роли до отправки кинокартины "на полку" (запрета к показу). Также будут рассмотрены приметы повседневности оттепельной поры, которые Эльдар Рязанов показал в "комической ненаучной фантастике". И, наконец, гости узнают, причем здесь поиск снежного человека и освоение космоса. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!