В музее Рязанова детей научат создавать бумажную ракету

В субботу, 11 апреля, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивное занятие для детей "Сложи свою ракету. Техника паперкрафт" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.

На занятии юные посетители узнают о первом полете человека в космос, о различных космических аппаратах, о важности этой нелегкой профессии — космонавт. Затем, в рамках практической части, каждый участник создаст бумажную модель ракеты в технике паперкрафт (papercraft). Такой способ бумажного моделирования позволяет из особых выкроек делать объемные фигуры любой сложности.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также в субботу, 11 апреля, в 17.00 состоится седьмое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Новый Голливуд: почему американское кино задержалось в своем развитии?" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

На протяжении 1960-х годов Голливудская киноиндустрия функционировала по инерции. Фильмы выходили регулярно, сложившийся пантеон звезд ослеплял зрительский взгляд с киноафиш, любимые публикой жанры приносили прибыль. Однако инерция постепенно приняла форму упадка, а творческий импульс все больше угасал. Часто раздавались голоса, что там, за океаном, в Европе, родилось по-настоящему новое кино, которое голливудские продюсеры упустили из вида. Что потребовалось, чтобы эффект новых волн настиг и американскую киноиндустрию?

На седьмой встрече киношколы участники обсудят главных героев и антигероев Нового Голливуда, найдут ответы на вопросы, почему американцы "проспали" рождение нового кино, какую роль в этом сыграли продюсеры и почему лучшие фильмы в 1970-х были сняты не юнцами, а ветеранами киноиндустрии. Особое внимание будет уделено работам Фрэнсиса Форда Копполы, Уильяма Фридкина, Роберта Олтмена, Хэла Эшби и других мастеров. Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 12 апреля, в 14.00 в музее Рязанова пройдет лекция "Космос как предчувствие. Ироничный взгляд на советскую науку в фильме "Человек ниоткуда" (12+). Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики и проходит в рамках цикла "Энциклопедия советской жизни" (12+).

Эльдар Рязанов определил жанр фильма "Человек ниоткуда" (1961, 12+) как "комическую ненаучную фантастику". Идею сюжета режиссеру подсказал сценарист Леонид Зорин. Антрополог Владимир Поражаев находит снежного человека, дает ему имя Чудак и привозит в Москву, где главных героев ждут невероятные приключения. Несмотря на фанатический сюжет, картина ярко передает атмосферу и жизнь людей того времени, пронизанную ощущением скоро покорения космоса человеком.

На лекции посетители погрузятся в увлекательную историю создания фильма: от неудачных съемок Игоря Ильинского в главной роли до отправки кинокартины "на полку" (запрета к показу). Также будут рассмотрены приметы повседневности оттепельной поры, которые Эльдар Рязанов показал в "комической ненаучной фантастике". И, наконец, гости узнают, причем здесь поиск снежного человека и освоение космоса. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.