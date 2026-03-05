В Самаре показали галерею "Виктория" после реконструкции

В Самаре прошел пресс-показ обновленной после трехлетней реконструкции галереи "Виктория". Здание полностью преобразилось, и галерея теперь занимает все три этажа. Рассказываем, что ждет посетителей.

Площадь галереи увеличилась, и под три просторных выставочных зала отведено 600 кв. м.

На первом этаже теперь есть три профессиональные мастерские - керамическая, шелкографическая и универсальная. Это первый в регионе комплекс, объединяющий производство, обучение и выставочную деятельность.

Появилась детская студия - пространство для игры, исследования и творчества. Здесь дети могут заниматься самостоятельно, вместе с родителями или преподавателями.

В малом зале А представлен экспериментальный проект "Заговор тополей" куратора Анастасии Альбокриновой. Он вдохновлен историей места и дал вторую жизнь тополям, которые росли около здания галереи и "пали жертвой" коммунальщиков.

Также на первом этаже галереи появился свой независимый книжный магазин. На полках - издания о современном искусстве и культуре. Здесь можно будет приобрести сувениры галереи "Виктория", мерч и тиражное искусство.

Рядом с магазином находится зона отдыха для всех желающих. Кроме того, на первом этаже разместилась кофейня.

К 20-летнему юбилею галерея подготовила сразу три выставочных проекта. Центральное место заняла экспозиция "Самое красивое место, где я когда-либо был". Она начинается в зале В на втором этаже и продолжается на третьем.

Выставка исследует пейзаж в российском и зарубежном искусстве ХХ-XXI веков. Открывая обновленное здание именно этой темой, галерея осмысляет свою связь с Волгой и городом.

На третьем этаже теперь располагаются библиотека и зал С. В библиотеке представлено более 1800 изданий - это крупнейшее собрание литературы о современном искусстве в Самаре. Ее можно посетить бесплатно по предварительной регистрации.

С 1 мая для посетителей будет доступен вход на крышу, где открывается вид на город и Волгу, а также представлена инсталляция художника Игоря Самолета - монументальный объект "Солнышко".

Инсталляция посылает городу визуальные сигналы, закодированные азбукой Морзе, и

продолжает "работать", даже когда галерея закрыта.

Свободный вход в галерею сохраняется как важный принцип ее работы. Весь первый этаж, за исключением мастерских, остается бесплатным для посещения. Вход на выставки в залах B и C, а также на экспозиционную площадку на крыше - платный. Полный билет - 300 рублей.

Официальное открытие обновленной "Виктории" состоится 6 марта. Она находится на ул. Некрасовской, 2.

