"Самарские коммунальные системы" оштрафовали за перебои с водоснабжением

Прокуратура привлекла к административной ответственности ООО "Самарские коммунальные системы", управляющее городским водоканалом Самары.
В ходе проверки, проводившейся прокуратурой Кировского района, выяснилось, что у жителей трех домов длительное время отсутствовала холодная вода. "Проверка выявила нарушения правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений, выразившиеся в несоблюдении допустимой продолжительности перерыва подачи холодного водоснабжения жителям д. 489 на проспекте Карла Маркса, д. 161 на ул. Ставропольская, д. 36 на ул. Опытная станция по садоводству", - пояснили в прокуратуре.
В итоге "СКС" привлекли к административной ответственности и назначили штраф 30 тыс. рублей.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?