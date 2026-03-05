"Самарские коммунальные системы" оштрафовали за перебои с водоснабжением

Прокуратура привлекла к административной ответственности ООО "Самарские коммунальные системы", управляющее городским водоканалом Самары.

В ходе проверки, проводившейся прокуратурой Кировского района, выяснилось, что у жителей трех домов длительное время отсутствовала холодная вода. "Проверка выявила нарушения правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений, выразившиеся в несоблюдении допустимой продолжительности перерыва подачи холодного водоснабжения жителям д. 489 на проспекте Карла Маркса, д. 161 на ул. Ставропольская, д. 36 на ул. Опытная станция по садоводству", - пояснили в прокуратуре.

В итоге "СКС" привлекли к административной ответственности и назначили штраф 30 тыс. рублей.