Более 1,4 млн цветов выращивают в теплицах для украшения Самары

В Самаре состоялся пресс-тур "Красота Самары рождается здесь", в рамках которого журналистам показали работу тепличного комплекса АО "Спецремстройзеленхоз". Именно здесь выращивают цветы, которые каждую весну и лето украшают парки, скверы, набережную и улицы города.

Подготовка к новому сезону озеленения начинается задолго до наступления тепла. По словам специалистов предприятия, активная работа стартует еще осенью. В этот период закупаются семена, посадочный материал, черенки, горшки, кассеты для рассады и необходимые удобрения.

"По программе "Самара — цветущий город" нам необходимо вырастить около 1 миллиона 400 тысяч цветов-летников. Подготовка начинается заранее: мы закупаем семена, черенки, посадочный материал, горшки и все необходимое для выращивания рассады. Сам сезон фактически стартует в декабре — именно тогда мы начинаем сеять первые цветы", — рассказал директор "Спецремстройзеленхоза" Петр Кудряшов.

Петр Кудряшов. Фото: Юлия Зиганшина

Первыми в теплицах традиционно высаживают пеларгонию и бегонию. Далее в течение нескольких месяцев специалисты поэтапно проводят посев, черенкование и пикировку растений. К маю большая часть рассады будет готова к высадке в открытый грунт.

Всего в 2026 году цветочные композиции появятся на площади около 36 тысяч квадратных метров. Клумбы будут расположены во всех девяти районах Самары — на общественных пространствах, в парках, скверах и вдоль городских улиц.

Отдельное внимание уделяется весеннему озеленению. Осенью в теплицах были высажены луковичные растения, в первую очередь тюльпаны. Под их выращивание выделено около 3,5 тыс. кв. м, что позволит получить примерно 200 тыс. цветов.

"Тюльпаны зацветут ранней весной и украсят город к празднованию Дня Победы. Это очень важно — после зимы люди сразу видят яркие цветы, и у всех появляется хорошее настроение", — говорит Петр Кудряшов.

Помимо тюльпанов, в теплицах уже сейчас можно увидеть цветущую пеларгонию — популярное декоративное растение, известное многим как герань. Эти цветы также будут высажены на городских клумбах и займут около 4 тыс. кв. м.

Особое место в озеленении Самары занимают вертикальные цветочные конструкции и мобильные композиции. Для них выращивают ампельные растения — петунии, батат, бегонии и пеларгонии. Такие композиции устанавливаются в общественных пространствах и становятся заметным украшением городских улиц.

Главный агроном предприятия Ирина Филимонова рассказала о тонкостях выращивания цветочной рассады: "Сейчас мы видим бегонию semperflorens и ампельную бегонию, которая используется для вертикального озеленения. У нее очень мелкие семена, поэтому мы сеем ее на снег. Снег помогает равномерно распределить семена и естественно увлажняет почву. После посева всходы появляются примерно через девять дней", — объяснила она.

По словам специалиста, после появления ростков растения требуют особенно бережного ухода: "Первый полив мы проводим раствором эпина — это помогает растениям легче пережить стресс. Поливаем только из пульверизатора, потому что обычной лейкой можно повредить очень нежные всходы".

При этом специалисты учитывают и возможные природные риски. Некоторые растения, например, петунии, могут страдать от перепадов температур. "Иногда ночью бывает холодно, а днем жарко, и растения могут погибать. Поэтому мы всегда выращиваем рассаду с запасом — примерно на 10 процентов больше", — пояснила Ирина Филимонова.

Общая площадь тепличного комплекса составляет 30 тыс. кв. м. В среднем на предприятии работают около 60 человек, однако в сезон количество работников увеличивается. Дополнительно привлекаются специалисты, которые помогают ухаживать за растениями и готовить рассаду к высадке.

Работа по созданию цветников ведется не только в теплицах. В зимний период специалисты предприятия совместно с департаментом городского хозяйства и экологии разрабатывают схемы посадки и эскизы будущих клумб. Особое внимание уделяется тематическим композициям — например, посвященным памятным датам. Так, ко Дню Победы создаются цветочные композиции с использованием пеларгонии, сальвии, бегонии и других культур.

После высадки растений в городских клумбах начинается следующий этап работы — уход за цветниками. Он включает регулярный полив, прополку и рыхление почвы. По словам специалистов, именно своевременный уход позволяет цветам долго сохранять декоративный вид. "Секрет успеха очень простой — это вовремя полить, прополоть и разрыхлить землю. Тогда растения полностью раскрывают свою красоту и радуют жителей города", — отметил Петр Кудряшов.

Традиционным украшением Самары остаются и пальмы, которые летом устанавливают на набережной. Зимой они хранятся в теплицах "Спецремстройзеленхоза". Сейчас в распоряжении города около 20 таких растений, и они украшают набережную уже более 15 лет.

