Более 1,4 млн цветов выращивают в теплицах для украшения Самары

В Самаре состоялся пресс-тур "Красота Самары рождается здесь", в рамках которого журналистам показали работу тепличного комплекса АО "Спецремстройзеленхоз". Именно здесь выращивают цветы, которые каждую весну и лето украшают парки, скверы, набережную и улицы города.
Подготовка к новому сезону озеленения начинается задолго до наступления тепла. По словам специалистов предприятия, активная работа стартует еще осенью. В этот период закупаются семена, посадочный материал, черенки, горшки, кассеты для рассады и необходимые удобрения.
"По программе "Самара — цветущий город" нам необходимо вырастить около 1 миллиона 400 тысяч цветов-летников. Подготовка начинается заранее: мы закупаем семена, черенки, посадочный материал, горшки и все необходимое для выращивания рассады. Сам сезон фактически стартует в декабре — именно тогда мы начинаем сеять первые цветы", — рассказал директор "Спецремстройзеленхоза" Петр Кудряшов.
Первыми в теплицах традиционно высаживают пеларгонию и бегонию. Далее в течение нескольких месяцев специалисты поэтапно проводят посев, черенкование и пикировку растений. К маю большая часть рассады будет готова к высадке в открытый грунт.
Всего в 2026 году цветочные композиции появятся на площади около 36 тысяч квадратных метров. Клумбы будут расположены во всех девяти районах Самары — на общественных пространствах, в парках, скверах и вдоль городских улиц.
Отдельное внимание уделяется весеннему озеленению. Осенью в теплицах были высажены луковичные растения, в первую очередь тюльпаны. Под их выращивание выделено около 3,5 тыс. кв. м, что позволит получить примерно 200 тыс. цветов.
"Тюльпаны зацветут ранней весной и украсят город к празднованию Дня Победы. Это очень важно — после зимы люди сразу видят яркие цветы, и у всех появляется хорошее настроение", — говорит Петр Кудряшов.
Помимо тюльпанов, в теплицах уже сейчас можно увидеть цветущую пеларгонию — популярное декоративное растение, известное многим как герань. Эти цветы также будут высажены на городских клумбах и займут около 4 тыс. кв. м.
Особое место в озеленении Самары занимают вертикальные цветочные конструкции и мобильные композиции. Для них выращивают ампельные растения — петунии, батат, бегонии и пеларгонии. Такие композиции устанавливаются в общественных пространствах и становятся заметным украшением городских улиц.
Главный агроном предприятия Ирина Филимонова рассказала о тонкостях выращивания цветочной рассады: "Сейчас мы видим бегонию semperflorens и ампельную бегонию, которая используется для вертикального озеленения. У нее очень мелкие семена, поэтому мы сеем ее на снег. Снег помогает равномерно распределить семена и естественно увлажняет почву. После посева всходы появляются примерно через девять дней", — объяснила она.
По словам специалиста, после появления ростков растения требуют особенно бережного ухода: "Первый полив мы проводим раствором эпина — это помогает растениям легче пережить стресс. Поливаем только из пульверизатора, потому что обычной лейкой можно повредить очень нежные всходы".
При этом специалисты учитывают и возможные природные риски. Некоторые растения, например, петунии, могут страдать от перепадов температур. "Иногда ночью бывает холодно, а днем жарко, и растения могут погибать. Поэтому мы всегда выращиваем рассаду с запасом — примерно на 10 процентов больше", — пояснила Ирина Филимонова.
Общая площадь тепличного комплекса составляет 30 тыс. кв. м. В среднем на предприятии работают около 60 человек, однако в сезон количество работников увеличивается. Дополнительно привлекаются специалисты, которые помогают ухаживать за растениями и готовить рассаду к высадке.
Работа по созданию цветников ведется не только в теплицах. В зимний период специалисты предприятия совместно с департаментом городского хозяйства и экологии разрабатывают схемы посадки и эскизы будущих клумб. Особое внимание уделяется тематическим композициям — например, посвященным памятным датам. Так, ко Дню Победы создаются цветочные композиции с использованием пеларгонии, сальвии, бегонии и других культур.
После высадки растений в городских клумбах начинается следующий этап работы — уход за цветниками. Он включает регулярный полив, прополку и рыхление почвы. По словам специалистов, именно своевременный уход позволяет цветам долго сохранять декоративный вид. "Секрет успеха очень простой — это вовремя полить, прополоть и разрыхлить землю. Тогда растения полностью раскрывают свою красоту и радуют жителей города", — отметил Петр Кудряшов.
Традиционным украшением Самары остаются и пальмы, которые летом устанавливают на набережной. Зимой они хранятся в теплицах "Спецремстройзеленхоза". Сейчас в распоряжении города около 20 таких растений, и они украшают набережную уже более 15 лет.
Больше картинок в фоторепортаже:
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?