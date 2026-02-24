"СВГК" вернет самарцам переплату за техобслуживание газового оборудования

Самарское УФАС России и ООО "СВГК" заключили мировое соглашение. Компания снизит тарифы за техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Потребителям будет произведен перерасчет. Об этом сообщила пресс-служба УФАС.
Представители ведомства напоминают, что в 2024 году было установлено нарушение антимонопольного законодательства со стороны "СВГК", выразившееся в установлении экономически необоснованной платы за ТО ВДГО и ВКГО. Компанию оштрафовали. Также ей выдали предписания об устранении нарушения и его последствий. Однако "СВГК" все это обжаловала в арбитражном суде.
Итогом этого разбирательства и стало заключение мирового соглашения. Согласно документу, действие сниженных тарифов будет распространяться на все расчеты, произведенные с 1 января 2024 года.
"Так, по результатам рассмотренного дела (с учетом ранее произведенного снижения цен в рамках исполнения предупреждения), в зависимости от типа газового оборудования, цены на ТО ВДГО в многоквартирных домах будут снижены на 3-62%, на ТО ВКГО - на 5-80%. Тарифы на ТО ВДГО в индивидуальных жилых домах также уменьшат на 5-80%", - уточнили в УФАС.
"СВГК" обязалась осуществить перерасчет платы потребителям за оказанные услуги. Но граждане вправе самостоятельно обратиться в адрес компании.
Аналогичное соглашение УФАС ранее заключил с ОАО "Самарагаз". При этом уже с 1 марта 2026 года вводится государственное регулирование цен на ТО газового оборудования. Стоимость услуг в Самарской области будет устанавливать региональный комитет ценового и тарифного регулирования.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?