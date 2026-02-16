В Тольятти началось благоустройство Центральной площади

В Тольятти приступили к комплексному благоустройству Центральной площади. Сделать территорию комфортной, красивой и удобной для горожан поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Проектом благоустройства площади предусмотрено строительство нового фонтана, увеличение количества зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм, обустройство ярмарочной зоны и создание специальной пешеходной зоны.

Финансирование проекта осуществляется из нескольких источников, включая средства областного и муниципального бюджетов. Часть средств вкладывает градообразующее флагманское предприятие — АвтоВАЗ.

Реализация проекта разделена на три этапа — строительство фонтана, комплексное благоустройство центральной площади и прилегающих территорий, обустройство пешеходной зоны. В минувшие выходные после завершения работ по подготовке площадки подрядная организация приступила завозу техники и монтажу ограждения.

"Уже сейчас на площади строители подготавливают технику и площадку под котлован будущего фонтана. Планируется, что его запустят уже к осени этого года. Также к осени приведут в порядок часть близлежащей территории, и у тольяттинцев и гостей города появится возможность отдыхать в обновленной знаковой локации", — отметил Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.