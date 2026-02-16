В Тольятти началось благоустройство Центральной площади

В Тольятти приступили к комплексному благоустройству Центральной площади. Сделать территорию комфортной, красивой и удобной для горожан поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Проектом благоустройства площади предусмотрено строительство нового фонтана, увеличение количества зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм, обустройство ярмарочной зоны и создание специальной пешеходной зоны.
Финансирование проекта осуществляется из нескольких источников, включая средства областного и муниципального бюджетов. Часть средств вкладывает градообразующее флагманское предприятие — АвтоВАЗ.
Реализация проекта разделена на три этапа — строительство фонтана, комплексное благоустройство центральной площади и прилегающих территорий, обустройство пешеходной зоны. В минувшие выходные после завершения работ по подготовке площадки подрядная организация приступила завозу техники и монтажу ограждения.
"Уже сейчас на площади строители подготавливают технику и площадку под котлован будущего фонтана. Планируется, что его запустят уже к осени этого года. Также к осени приведут в порядок часть близлежащей территории, и у тольяттинцев и гостей города появится возможность отдыхать в обновленной знаковой локации", — отметил Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?