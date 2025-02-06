"Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

Полный отказ от начисления платы за вывоз мусора по метрам в пользу "подушевого" в Самарской области может произойти не ранее 1 июля 2025 года. Об этом сообщил председатель областного правительства Михаил Смирнов на пресс-конференции 5 февраля.
По его словам, региональные власти пока окончательно не определились с тем, как именно должен произойти переход.
"Для того чтобы ответить себе на вопрос о том, как начислять за количество проживающих, надо учесть несколько обстоятельств. Обстоятельство первое - количество образования мусора, твердых коммунальных отходов одним жителем нужно правильно посчитать. Сегодня в Самарской области существует один нормативный акт аж 2016 года, в котором зафиксировано это количество. Этот норматив образования мусора мы сейчас перепроверяем, потому что двигаемся в направлении исполнения решения, озвученного губернатором, о полном переходе […] на начисление согласно количеству проживающих", - отметил Михаил Смирнов.
По его словам, именно из-за норматива нельзя перейти на новую систему оплаты до 1 июля. Дело в том, что для отдельных категорий произойдет рост стоимости услуги выше предельного, установленного правительством РФ, а повышение тарифов традиционно происходит во втором полугодии.
"Хочу, чтобы все это очень четко осознавали. У нас несколько десятков, то есть даже, наверное, сотни тысяч квартир, в которых проживает трое, четверо и пять человек. […] Для этих квартир, для этих клиентов, абонентов, даже если мы применим тот норматив образования отходов, который есть сегодня, при переходе с метра на количество проживающих рост платы за вывоз ТКО произойдет в несколько раз. Люди платили, скажем, 350 рублей, стали платить 800 рублей просто из-за изменения норматива - у них ничего не изменилось, на контейнерной площадке ничего не изменилось, но они увидят такую платежку. Справедливо ли это по отношению к сотням тысяч жителей? Нужно предусмотреть определенные меры компенсации и поддержки для такой категории жителей. Задача - сделать лучше, а не вызвать социальное отторжение", - подчеркнул глава облправительства.
Еще одним обстоятельством, усложняющим переход, Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире:
"У регоператора должны появиться исходные данные для определения количества проживающих. И данные регистрационного учета (в случае, если мы их получаем) не всегда, скажем так, объективны, справедливы. И здесь тоже разрабатывается соответствующий норматив, по которому регоператор будет иметь право получать данные о количестве проживающих, а главное - в случае непредоставления жителями сведений о количестве проживающих будет применяться тоже определенный норматив начисления, как это происходит во всех абсолютно коммунальных услугах".
Напомним, "пометровый" норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м на 1 кв. м был установлен приказом минэнергетики и ЖКХ Самарской области от 29 декабря 2018 года. По нему оплачивали услугу жители городов, в то время как в сельской местности платили по количеству проживающих.
В 2019-2020 гг. активисты пытались оспорить систему "мусорящих метров" и сам норматив накопления в суде. Иски были отклонены.
В июне 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о принятом решении рассчитывать плату за ТКО по числу проживающих независимо от того, сельская это или городская территория. Новая система расчета оплаты для индивидуальных домов на территории городских округов начала действовать с 1 сентября. Перевод жителей многоквартирных домов в городах на эту систему пока не состоялся.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?