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ЖКХ и благоустройство Общество

"Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полный отказ от начисления платы за вывоз мусора по метрам в пользу "подушевого" в Самарской области может произойти не ранее 1 июля 2025 года. Об этом сообщил председатель областного правительства Михаил Смирнов на пресс-конференции 5 февраля.

Фото: телеграм-канал Михаила Смирнова

По его словам, региональные власти пока окончательно не определились с тем, как именно должен произойти переход.

"Для того чтобы ответить себе на вопрос о том, как начислять за количество проживающих, надо учесть несколько обстоятельств. Обстоятельство первое - количество образования мусора, твердых коммунальных отходов одним жителем нужно правильно посчитать. Сегодня в Самарской области существует один нормативный акт аж 2016 года, в котором зафиксировано это количество. Этот норматив образования мусора мы сейчас перепроверяем, потому что двигаемся в направлении исполнения решения, озвученного губернатором, о полном переходе […] на начисление согласно количеству проживающих", - отметил Михаил Смирнов.

Власти Самарской области перепроверят мусорный норматив Власти Самарской области перепроверят мусорный норматив
Правительство Самарской области усомнилось в корректности норматива накопления твердых коммунальных отходов, действующего в регионе. Об этом заявил глава регионального кабмина Михаил Смирнов на пресс-конференции, прошедшей в среду, 5 февраля.

По его словам, именно из-за норматива нельзя перейти на новую систему оплаты до 1 июля. Дело в том, что для отдельных категорий произойдет рост стоимости услуги выше предельного, установленного правительством РФ, а повышение тарифов традиционно происходит во втором полугодии.

"Хочу, чтобы все это очень четко осознавали. У нас несколько десятков, то есть даже, наверное, сотни тысяч квартир, в которых проживает трое, четверо и пять человек. […] Для этих квартир, для этих клиентов, абонентов, даже если мы применим тот норматив образования отходов, который есть сегодня, при переходе с метра на количество проживающих рост платы за вывоз ТКО произойдет в несколько раз. Люди платили, скажем, 350 рублей, стали платить 800 рублей просто из-за изменения норматива - у них ничего не изменилось, на контейнерной площадке ничего не изменилось, но они увидят такую платежку. Справедливо ли это по отношению к сотням тысяч жителей? Нужно предусмотреть определенные меры компенсации и поддержки для такой категории жителей. Задача - сделать лучше, а не вызвать социальное отторжение", - подчеркнул глава облправительства.

Еще одним обстоятельством, усложняющим переход, Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире:

"У регоператора должны появиться исходные данные для определения количества проживающих. И данные регистрационного учета (в случае, если мы их получаем) не всегда, скажем так, объективны, справедливы. И здесь тоже разрабатывается соответствующий норматив, по которому регоператор будет иметь право получать данные о количестве проживающих, а главное - в случае непредоставления жителями сведений о количестве проживающих будет применяться тоже определенный норматив начисления, как это происходит во всех абсолютно коммунальных услугах".

Напомним, "пометровый" норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м на 1 кв. м был установлен приказом минэнергетики и ЖКХ Самарской области от 29 декабря 2018 года. По нему оплачивали услугу жители городов, в то время как в сельской местности платили по количеству проживающих.

В 2019-2020 гг. активисты пытались оспорить систему "мусорящих метров" и сам норматив накопления в суде. Иски были отклонены.

В июне 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о принятом решении рассчитывать плату за ТКО по числу проживающих независимо от того, сельская это или городская территория. Новая система расчета оплаты для индивидуальных домов на территории городских округов начала действовать с 1 сентября. Перевод жителей многоквартирных домов в городах на эту систему пока не состоялся.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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