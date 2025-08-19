16+
ЖКХ и благоустройство Общество

У Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной благоустроят территорию

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре разработана концепция комплексного благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной. Общая площадь предлагаемой к благоустройству территории составляет 7,6 тысяч кв. м.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Авторы инициативы — руководство ООО "Дворец легкой атлетики" при участии студентов Самарского государственного технического университета.

"Во Дворце легкой атлетики занимается более 3 тысяч самарцев разных возрастов. Руководство частного спортивного учреждения хорошо его содержит и вкладывает средства в обновление материально-технической базы. Инициативу коллектива и студентов благоустроить пустующую территорию рядом с Дворцом полностью поддерживаю. Важно, что проект предусматривает не только организацию парковки и озеленение с восстановлением фонтанов, но и создание площадок для открытых тренировок и соревнований", — сказал глава Самары Иван Носков.

Как рассказала мэру генеральный директор ООО "Дворец легкой атлетики" Светлана Абарина, проектом предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны. В том числе оборудовать круглогодичную событийную площадку, более компактную парковочную зону, высадить деревья и кустарники, а также восстановить фонтаны, которые были здесь в 70-е годы при открытии Дворца.

По итогу обсуждения концепции благоустройства Носков дал ряд поручений, в том числе провести инвентаризацию земельных участков, прилегающих к спортивному объекту. После чего руководство Дворца совместно с департаментами градостроительства, департамента управления имуществом и управлением главного архитектора приступят к детальной проработке дизайн-проекта.

Итоговый вариант будет согласован с жителями близлежащих домов и утвержден администрацией города Самара.

