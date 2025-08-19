У Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной благоустроят территорию

В Самаре разработана концепция комплексного благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной. Общая площадь предлагаемой к благоустройству территории составляет 7,6 тысяч кв. м.
Авторы инициативы — руководство ООО "Дворец легкой атлетики" при участии студентов Самарского государственного технического университета.
"Во Дворце легкой атлетики занимается более 3 тысяч самарцев разных возрастов. Руководство частного спортивного учреждения хорошо его содержит и вкладывает средства в обновление материально-технической базы. Инициативу коллектива и студентов благоустроить пустующую территорию рядом с Дворцом полностью поддерживаю. Важно, что проект предусматривает не только организацию парковки и озеленение с восстановлением фонтанов, но и создание площадок для открытых тренировок и соревнований", — сказал глава Самары Иван Носков.
Как рассказала мэру генеральный директор ООО "Дворец легкой атлетики" Светлана Абарина, проектом предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны. В том числе оборудовать круглогодичную событийную площадку, более компактную парковочную зону, высадить деревья и кустарники, а также восстановить фонтаны, которые были здесь в 70-е годы при открытии Дворца.
По итогу обсуждения концепции благоустройства Носков дал ряд поручений, в том числе провести инвентаризацию земельных участков, прилегающих к спортивному объекту. После чего руководство Дворца совместно с департаментами градостроительства, департамента управления имуществом и управлением главного архитектора приступят к детальной проработке дизайн-проекта.
Итоговый вариант будет согласован с жителями близлежащих домов и утвержден администрацией города Самара.
