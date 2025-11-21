Благоустройством Загородного парка займутся в 2026 году

Государственное бюджетное учреждение "Самаралес" получит субсидию из регионального бюджета в размере почти 474,5 млн рублей. Часть средств будет направлена на благоустройство Загородного парка в Самаре. Соответствующие поправки предполагатся внести в программу развития лесного хозяйства региона.
"На выполнение ремонтных работ и работ по благоустройству территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького предусмотрено 107,68 млн рублей в 2026 году", - говорится в документе.
Благоустройство Загородного парка обсуждается с 2018 года. Проведен открытый конкурсный отбор проектов. Однако к реновации территории так и не приступили. Одной из причин стало то, что Минэкономразвития РФ исключило объект из программы территориального развития. Поэтому проект так и не доделали.
Теперь региональные власти ставят новые сроки благоустройства парка - 2027 год.
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...