Благоустройством Загородного парка займутся в 2026 году

Государственное бюджетное учреждение "Самаралес" получит субсидию из регионального бюджета в размере почти 474,5 млн рублей. Часть средств будет направлена на благоустройство Загородного парка в Самаре. Соответствующие поправки предполагатся внести в программу развития лесного хозяйства региона.

"На выполнение ремонтных работ и работ по благоустройству территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького предусмотрено 107,68 млн рублей в 2026 году", - говорится в документе.

Благоустройство Загородного парка обсуждается с 2018 года. Проведен открытый конкурсный отбор проектов. Однако к реновации территории так и не приступили. Одной из причин стало то, что Минэкономразвития РФ исключило объект из программы территориального развития. Поэтому проект так и не доделали.

Теперь региональные власти ставят новые сроки благоустройства парка - 2027 год.