В Самаре временно перекроют движение по участкам Седьмой просеки и Канатного переулка

В Промышленном и Советском районах Самары временно ограничат движение транспорта, сообщает мэрия города. Специалисты "РКС-Самара" отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения: возле дома № 47 по Седьмой просеке — трубопровод диаметром 300 мм, а у дома № 3 по Канатному переулку — трубопровод диаметром 50 мм. После земляных работ восстановят благоустройство.

В связи с этим временно ограничивается движение транспорта.

На период с 22:00 29 октября до 20:00 2 ноября Седьмую просеку на участке от улицы Солнечной до 2-го проезда Седьмой просеки полностью перекроют.

Маршрутки № 272 не будут доезжать до санатория "Волга", разворот будет осуществляться в районе остановки "Улица Губанова". Посадка и высадка будет осуществляться на остановке ул. Губанова по ул. Солнечная.

Работы здесь стартовали, перекрытие внутриквартальной дороги продлится до 20:00 2 ноября.