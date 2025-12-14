Представители Самары и Тольятти участвовали в первой международной научно-практической конференции по тайцзицюань

В пятницу, 12 декабря, в Институте Китая и современной Азии Российской академии наук прошла первая международная конференция "Тайцзицюань — нематериальное культурное наследие человечества, феномен китайской цивилизации", организованная Институтом и Всероссийским обществом традиционного тайцзицюань.
В церемонии открытия приняли участие директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы. Были зачитаны приветствия руководства МИД России, посла КНР в РФ.
Исследователи и практики тайцзицюань из России, Киргизии и Китая в ходе выступлений обсудили актуальные проблемы изучения истории, теории и практики традиционного тайцзицюань в России и мире, религиозные, философские, научные, методологические источники и основания традиционного тайцзицюань, место традиционного тайцзицюань в культуре традиционного Китая, в семье китайских боевых искусств, а также перспективы изучения, распространения и развития традиционного тайцзицюань в Китае, мире и России.
Самару на конференции представляла Светлана Звягинцева инструктор-методист по тайцзицюань, директор Центра "Гармония". Также в конференции принимали участие тольяттинцы Артем Марченко, председатель правления СРОО "Центр ушу и цигун "У Дэ" и Наталья Бенкина, инструктор-методист по тайцзицюань этого же центра.
Директор ИКСА РАН подчеркнул важность понимания культуры Китая для изучения политики, экономики и других процессов, происходящих в КНР. "По инициативе нашего института было создано первое в России Общество изучения традиционного тайцзицюань. Оно претендует на то, чтобы охватить национальный масштаб, и отражает тот факт, что сегодня китайские боевые искусства становятся очень популярными в нашей стране", — сказал Бабаев.
Своими впечатлениями о конференции поделилась с "ВолгаНьюс" Светлана Звягинцева: "Замечательное мероприятие, которое расширило горизонты развития тайцзы у нас в стране. Конференция собрала единомышленников из разных регионов России, кто-то представлял традиционные школы тайцзи с историей и родословной, а кто-то приехал потому, что любит тайцзи и сам тренируется. Были те, кто работает с классическими текстами и изучает их на китайском, были исследователи традиций. Прозвучало много интересных выступлений по актуальным вопросам развития тайцзы у нас. Очень интересные люди собрались — всем было чем поделиться".
Артем Марченко отметил радость всех собравшихся от встречи с людьми близкими по ценностям и по духу: "Конференция показала огромный интерес участников к теме и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству. Все испытывают вдохновение от того что будет дальше по итогам этой встречи".
