Общество

ГТРК "Самара" ищет участников космического флешмоба 2011 года

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре проходит II Всероссийский медиаконкурс "Русский космос", организованный ГТРК "Самара". Учредителями конкурса выступают: ВГТРК, госкорпорация "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрация Самары.

Фото: предоставлено ГТРК "Самара"

Проект объединяет медиакоманды и журналистов со всей страны, работающих с темой отечественной космической отрасли. Прием заявок продлится до 30 апреля 2026 года. В адрес организаторов уже поступили первые конкурсные работы.

Однако помимо профессиональной программы сегодня особое внимание уделяется общественной акции "И я там был" — инициативе, которая обращена к самим жителям города.

История, которую увидел спутник

В 2011 г. на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб, приуроченный к 50-летию первого полета человека в космос. Сотни самарских студентов выстроились в живую надпись: "САМАРА КОСМОС 50", и именно этот исторический момент был зафиксирован спутниковой съемкой. Акция была придумана в стенах ГТРК "Самара" и в 2011 г. проводилась впервые в стране.

Спустя 15 лет ГТРК "Самара" разыскивает участников того события. Организаторы хотят собрать реальные истории людей, которые тогда находились на главной площади Самары. Для кого-то тот день остался ярким эпизодом студенчества, а для кого-то — выбором на всю жизнь.

"Флешмоб 2011 года — это не просто красивая картинка из архива. Это уникальный момент, когда тысячи самарских молодых людей почувствовали себя частью большой истории страны, — подчеркивает директор ГТРК "Самара" Елена Крылова. — Сегодня мы зовем участников события снова к нам в эфир, чтобы показать, как изменилась их жизнь, как космос повлиял на их выбор профессионального пути, какие впечатления они берегут в душе. За каждым — судьба человека, а из тысяч судеб складывается история страны и региона".

Организаторы отмечают, что отклики уже поступают, однако поиск продолжается. Чтобы принять участие, необходимо начать сообщение со слов "И Я ТАМ БЫЛ" и связаться с ГТРК "Самара" через официальные страницы в социальных сетях, по электронной почте gtrkcosmos@tvsamara.ru или через гостевую книгу на сайте TVSAMARA.RU.

