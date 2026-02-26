В регионе на мартовские праздники изменится расписание электричек

В связи с Международным женским днем 8 Марта и переносом выходных дней в Самарской области изменится расписание движения пригородных поездов, сообщает "СППК".

6 марта электрички будут курсировать по рабочему дню пятница. 7 и 8 марта - по выходному дню суббота. 9 марта - по расписанию воскресенья, а 10 марта - по рабочему дню понедельник.

Кроме того, 7, 8 и 9 марта назначаются поезда:

№ 7141 Самара (отпр.07:30) - Сызрань-1 (приб.09:11);

№ 7142 Сызрань-1 (отпр.09:25) - Самара (приб.11:07);

№ 7143 Самара (отпр.15:15) - Сызрань-1 (приб.17:07);

№ 7144 Сызрань-1 (отпр.17:35) - Самара (приб.19:17).

Перевозчик отмечает, что 7, 8, 9 марта маршрут электропоезда сообщением "Новокуйбышевская (отпр.19:46) - Тольятти (приб.22:05)" устанавливается сообщением "Самара (отпр.20:11) - Тольятти (приб.22:05)", а на участке "Новокуйбышевская - Самара" отменяется.

Пригородный поезд "Самара (отпр.18:30) - Сызрань-1 (приб. 20:10)" 7, 8 и 9 марта отменяется.

6 и 9 марта назначается поезд сообщением "Похвистнево (отпр.18:30) - Абдулино (приб.21:57)". 7 и 8 марта поезд не курсирует.

10 марта назначается поезд "Абдулино (отпр.05:16) - Похвистнево (приб.05:45). 7, 8, 9 марта поезд не курсирует.

Справки по телефону 8-927-745-745-7 пн-чт с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00.