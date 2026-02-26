16+
Молодежная политика Общество

Самарские студенты встретились с крупнейшими работодателями региона на карьерном форуме "Труд Крут"

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 24 февраля, в Молодежном многофункциональном центре Самарской области прошел карьерный форум "Труд Крут". Участниками события стали более 1000 студентов вузов и колледжей региона, для которых была организована возможность лично познакомиться с работодателями, пройти собеседования и узнать о вариантах трудоустройства и стажировок.

Фото: Самарские студенческие отряды

Форум состоялся в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке правительства Самарской области и был приурочен к празднованию Дня российских студенческих отрядов, установленного указом президента РФ в 2015 году. Развитие студенческих отрядов — одно из направлений системной работы по созданию условий для профессионального роста молодежи и ее раннего включения в экономику региона.

"В Самарской области при поддержке правительства региона и по поручению губернатора реализуется комплекс мер по развитию движения студенческих отрядов. Карьерный форум — это рабочая площадка, где выстраивается реальное взаимодействие между работодателями, образовательными организациями и самими участниками движения. Сегодня мы обсуждаем формирование вузовских штабов, развитие системы обучения рабочим профессиям в рамках федеральных грантов, конкретные шаги по повышению эффективности работы. С учетом сезонного характера занятости и текущей ситуации на рынке труда студенческие отряды помогают закрывать реальные производственные задачи предприятий региона. Для нас важно, чтобы как можно больше студентов Самарской области получали этот опыт еще в период обучения", — отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Программа форума включила в себя насыщенную деловую и образовательную части. На площадке разместились фотозоны, презентационные стенды работодателей и партнеров, где можно было узнать о вакансиях и программах стажировок. В зоне работодателей участники смогли ознакомиться с деятельностью компаний, пройти собеседование или оставить заявку на трудоустройство. В мультиформатном пространстве студенческих отрядов Самарской области, студенты могли поближе познакомиться с направлениями РСО.

На лекционных площадках ведущие специалисты и топ-менеджеры провели мастер-классы и обсудили актуальные вопросы профессионального роста, востребованные компетенции и тренды рынка труда.

Также в рамках форума прошли совещания по вопросам поддержки студенческих отрядов
с руководством образовательных организаций высшего образования и руководителями профессиональных образовательных организаций Самарской области. На них наметили цели и вектор развития штабов студенческих отрядов в образовательных организациях.

На торжественном открытии форума были отмечены и награждены благодарственным письмом министерства образования Самарской области за активное участие в развитии движения студенческих отрядов Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева, "Самарский социально-педагогический колледж", Самарский государственный колледж.

Благодарственное письмо министерства образования Самарской области за достижение высоких результатов в производственной, культурной и социально значимой работе студенческих отрядов Самарской области получили: Сергей Суровиков комиссар штаба "Путеводная звезда" Самарского социально-педагогического колледжа, Данила Федоров– боец штаба "Орбита" Самарского государственного колледжа, Денис Серищев — командир штаба "Молния" Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева

Благодарностью министерства молодежной политики Самарской области за достижение высоких результатов в производственной, культурной и социально значимой работе студенческих отрядов Самарской области наградили: Марию Кириллову — боец сервисного отряда "РИО" Самарского государственного социально-педагогического университета, мастер педагогического отряда "ДОМ", Евгения Морозова — командир строительного отряда "Движенец" Приволжского государственного университета путей сообщения, Михаила Малюкова — мастер штаба студенческих отрядов "Атлант" Самарского государственного технического университета, Полину Коняеву — куратор педагогического направления штаба "Крылья" Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.

Сегодня Студенческие отряды Самарской области объединяют более 5 тысяч молодых людей, которые в летний трудовой семестр работают по 8 направлениям: строительном, педагогическом, сервисном, путинном, сельскохозяйственном, производственном, проводников, медицинском, а также в составе трудовых отрядов подростков. Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117

