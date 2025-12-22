Стартовала регистрация на молодежный форум ПФО "иВолга" в Самаре

В Самаре стартовала регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга". В 2026 году он пройдет с 24 по 31 июля, тема сезона — "Код России" — будет посвящена Году единства народов России, объявленному президентом России Владимиром Путиным.

Участники могут выбрать один из 8 профилей:

— "Код Первых" — для команд первичных отделений Движения Первых в составе от 3 до 5 человек, включая куратора от 18 лет. Вместе с командой вы запустите проект, который сделает ваше отделение настоящей точкой притяжения;

— "Арт-код" — для дизайнеров, музыкантов, режиссеров, художников и продюсеров. Вы исследуете уникальность культурных элементов народов ПФО и найдете баланс между уважением к традициям и смелым новаторством;

— "Код призвания" — для советников директоров по воспитанию, вожатых, педагогов-организаторов и кураторов. Вы разработаете новые педагогические методики, основанные на культурном коде;

— "Код служения" — для руководителей и специалистов сферы молодежной политики и Движения Первых. Вы научитесь вовлекать молодежь с создание событий, которые по-настоящему интересны;

— "Код знаний" — для ученых-гуманитариев, историков, социологов и популяризаторов науки. Вы поймете, как находить баланс между научной строгостью и актуальными форматами подачи;

— "Код туризма" — для создателей туристических продуктов, гидов, предпринимателей, маркетологов и урбанистов. Вы научитесь создавать новые маршруты и форматы, которые раскрывают уникальный туристический ДНК региона;

— "Семейный код" — для молодых семей. Ваша семья изучит многовековые семейные традиции народов Поволжья, чтобы найти в них мудрость для современных отношений;

— "Медиа-Код" — для контент-менеджеров, журналистов, блогеров и молодежных медиа. Вы научитесь превращать местные истории, юмор и традиции в вирусный контент.

Регистрация на "иВолгу" доступна до 2 июня 2026 года на платформе Росмолодежь.Форумы.

Отметим, что в этом году на церемонии Всероссийской премии "Время Молодых", где были подведены итоги форумного сезона, Молодежный форум ПФО "иВолга" признан лучшим окружным форумом страны. С 2013 г. его посетили более 30 тыс. молодых людей, а с 2024 г. Форум объединился с Движением Первых, расширяя возможности для участников.