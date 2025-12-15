В правительстве Самарской области состоялась встреча в рамках проекта "Команда развития Самарской области"

В правительстве Самарской области состоялась встреча, организованная в рамках проекта "Команда развития Самарской области". Мероприятие объединило активных молодых специалистов и представителей региональных властей, среди которых были министр науки и высшего образования Марк Шлеенков, министр молодежной политики Владимир Усов, министр образования Виктор Акопьян, а также руководитель департамента кадровой политики и госуправления Анна Канюкаева.

"Команда развития Самарской области" — это проект по формированию кадрового потенциала Самарской области. Он был запущен в июне 2024 года по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Его цель — предоставить возможность активным жителям региона, обладающим компетенциями в тех или иных сферах, принять участие в работе по развитию региона.

Участники встречи представляли три ключевых направления: молодежную политику, образование и науку. Молодежная политика: Владислав Дерябин, Надежда Котина, Ирина Краснова, Екатерина Челнокова, Екатерина Щинина. Образование: Константин Дорогов, Виктор Ковельский, Светлана Соловьева, Дмитрий Франтасов, Анна Щекачихина. Наука и высшее образование: Алексей Алексеев.

Среди выступавших значились специалисты, активно вовлеченные в процессы улучшения региональной ситуации. Например, заместитель директора школы-интерната "Общеобразовательный центр Школа" Дмитрий Франтасов представил свою стратегию цифровой трансформации образовательных учреждений до 2030 г., предусматривающую внедрение современных электронных систем учета успеваемости студентов, обратной связи и финансовой отчетности.

Особое внимание привлекла инициатива заместителя директора института авиационно-ракетной и космической техники Самарского университета им. Королева Алексея Алексеева, предложившего расширить программы профессионального ориентирования молодежи на востребованные инженерные специальности.

Министерство науки и высшего образования Самарской области активно привлекает представителей университетов для участия в работе различных комиссий и экспертных групп. Так, начальник отдела кадров Самарского университета им. Королева Виктор Ковельский входит в состав Общественного совета при министерстве.

Все озвученные инициативы планируется рассмотреть для дальнейшего включения в региональную программу развития.

"Сегодня мы убедились, что будущее региона в надежных руках новых лидеров, которые уверенно двигают вперед развитие наших научных центров и вузов. Молодые профессионалы задают новые стандарты эффективности и качества, и наша задача — создать условия для реализации их идей и инициатив", — отметил Марк Шлеенков.

Встреча подчеркнула необходимость тесного взаимодействия государственных органов и молодого поколения профессионалов для достижения устойчивых темпов социального и экономического роста Самарской области.