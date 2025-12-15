Самарская область усиливает меры по повышению рождаемости

В понедельник, 15 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены ключевые меры по улучшению показателей рождаемости в регионе в рамках реализации регионального проекта "Поддержка семьи".
О ключевых проблемах и их решениях доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. Так, на данный момент выделены основные направления работы: увеличение качества и доступности репродуктивных услуг и диспансеризация населения.
"Выработанный межведомственный механизм и алгоритм сопровождения по выполнению диспансеризации показывает свою эффективность, поэтому мы продолжим данную активную работу", — дополнил Андрей Орлов.
В 2024 г. территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи было предусмотрено 1726 квот на проведение ЭКО. По поручению Вячеслава Федорищева количество квот было увеличено до 2311. В 2026 г. будет проработан вопрос выделения дополнительных 300 квот.
На данный момент в Самарской области также реализуются мероприятия по проведению обследований, не предусмотренных системой обязательного медицинского страхования, в рамках бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения. До конца года исследования будут проведены для 500 пар.
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости, а также поручил заместителю председателя Правительства Самарской области Регине Воробьевой заняться разработкой соответствующей программы.
"Программу по повышению рождаемости на 2026 г. необходимо усилить. Поддержка семей и создание условий для рождения детей — наш приоритет. Мы будем развивать меры, которые обеспечат устойчивое демографическое развитие региона", — отметил Вячеслав Федорищев.
Реализуемые меры и инициативы помогут обеспечить повысить уровень репродуктивного здоровья населения и создать условия для увеличения рождаемости.
