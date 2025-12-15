16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область усиливает меры по повышению рождаемости В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды Рамис Терегулов назначен помощником губернатора Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры"

Губернатор Власть и политика

Самарская область усиливает меры по повышению рождаемости

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 15 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены ключевые меры по улучшению показателей рождаемости в регионе в рамках реализации регионального проекта "Поддержка семьи".

О ключевых проблемах и их решениях доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. Так, на данный момент выделены основные направления работы: увеличение качества и доступности репродуктивных услуг и диспансеризация населения.

"Выработанный межведомственный механизм и алгоритм сопровождения по выполнению диспансеризации показывает свою эффективность, поэтому мы продолжим данную активную работу", — дополнил Андрей Орлов.

В 2024 г. территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи было предусмотрено 1726 квот на проведение ЭКО. По поручению Вячеслава Федорищева количество квот было увеличено до 2311. В 2026 г. будет проработан вопрос выделения дополнительных 300 квот.

На данный момент в Самарской области также реализуются мероприятия по проведению обследований, не предусмотренных системой обязательного медицинского страхования, в рамках бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения. До конца года исследования будут проведены для 500 пар.

Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости, а также поручил заместителю председателя Правительства Самарской области Регине Воробьевой заняться разработкой соответствующей программы.

"Программу по повышению рождаемости на 2026 г. необходимо усилить. Поддержка семей и создание условий для рождения детей — наш приоритет. Мы будем развивать меры, которые обеспечат устойчивое демографическое развитие региона", — отметил Вячеслав Федорищев.

Реализуемые меры и инициативы помогут обеспечить повысить уровень репродуктивного здоровья населения и создать условия для увеличения рождаемости.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4