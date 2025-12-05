16+
Губернатор Вячеслав Федорищев: "Будем расширять программу капремонта больниц и поликлиник"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 5 декабря, на прямую линию с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым направили свои обращения жители из всех районов региона.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Многие вопросы касались сферы здравоохранения. Так, жители Самары интересовались сроками окончания ремонта больницы № 8 на ул. Нагорной. Сейчас пациенты этой больницы теснятся в одном корпусе на ул. Мирной. Там, считают жители, тоже необходимо провести ремонт.  

Ответ на вопрос губернатор начал с общих итогов работы в этом направлении: "В начале этого года мы утвердили очень большую программу капремонта наших больниц, поликлиник. Она в сумме средств почти в полтора раза превысила возможности предыдущих периодов. Мы на этом останавливаться не будем, по мере расширения экономических возможностей будем только расширять эту программу".

В частности, ремонт корпуса на ул. Нагорной завершится к 20 декабря, с нового года он начнет функционировать в полном объеме. Об этом в ходе прямой линии доложил губернатору министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. Ремонт больницы на ул. Мирной тоже запланирован: проектно-сметную документацию готовятся направить на экспертизу. Начать ремонтные работы предполагается в мае следующего года, а завершить — к концу 2027 года.

При этом, в соответствии с поручением Вячеслава Федорищева, предусмотрены все необходимые решения, чтобы во время ремонта медпомощь жители получали в полном объеме.

Отдельно прозвучали жалобы на работу скорой медицинской помощи, жители сообщают о долгом ожидании прибытия врачей после вызова.

Как отметил Вячеслав Федорищев, с обеспечением транспортом здесь проблем нет, новые автомобили скорой помощи закупаются. В первом полугодии следующего года поступят еще 22 машины. Основной вопрос заключается в обеспеченности кадрами — он актуален для всей сферы здравоохранения, в том числе для отдаленных населенных пунктов. По словам главы региона, ежегодно более 800 тыс. выездов обслуживают порядка 200 бригад "скорой".

"Кадрами мы предметно занимаемся", — подчеркнул губернатор. Он добавил, что несколько недель назад вместе с министром здравоохранения была проведена встреча с сотрудниками "скорой помощи".

Как доложил Андрей Орлов, в рамках поручения главы региона отрабатывается целевой набор для станций скорой медицинской помощи. На следующий год 92 "целевиков" уже планируется принять на работу. Дорожная карта по трудоустройству на "скорую" сформирована на три года. "Ведется предметная работа с руководителями станций, с учащимися в первую очередь Самарского государственного медицинского университета", — отметил министр.

На подстанциях, где располагаются бригады скорой помощи, проводится ремонт, создаются комфортные для работы условия.

Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. То же касается и распределения неотложных вызовов. Здесь нагрузка будет перераспределяться на первичные медицинские организации, которые обеспечены медтранспортом.

