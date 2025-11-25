16+
Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса "Студент года" в Самарской области

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 25 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года 2025".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Вы стали победителями каждый в своей номинации, я вас искренне с этим поздравляю. Это значит, что у вас правильный путь, максимальное трудолюбие и целеустремленность. Самое главное — не сбавлять обороты, потому что жизнь — не спринт, жизнь — это очень длинная дистанция. И необходимо всегда, на каждом участке жизни демонстрировать такие же качества, которые у вас сейчас есть, которые вы проявили, став лучшими по своему направлению и победив, в том числе, в нашем конкурсе", — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах. Многие уже работают, получают важнейший профессиональный опыт. Например, Юрий Долгов, который одержал победу в конкурсе в номинации "Патриотическое объединение года", занимается разработками в сфере БАС. Вячеслав Федорищев отметил, что такие начинания будут поддержаны.

"Вы наше будущее, будущее нашего региона, будущее страны, поэтому мы вас будем в хорошем смысле этого слова вести, помогать при необходимости. Если у вас будут те или иные идеи, предложения, проекты, которые нужно будет поддержать, которые можно было бы сделать, мы будем очень рады их вместе с вами реализовать", — сказал губернатор.

Глава региона акцентировал внимание молодежи на то, что помимо общественной деятельности, в которой они, безусловно, преуспели, очень важна практика. Пригласил на стажировку в профильные министерства и правительство.

"Всех победителей конкурса "Студент года" включим в наш кадровый резерв. Также поддержим лучшие инициативы студентов и продумаем дополнительную грантовую поддержку", — отметил Вячеслав Федорищев.

Несмотря на разные направления деятельности, студенты активно занимаются волонтерством, помогают защитникам отечества и их семьям, участвуют в отправке гуманитарных грузов в зону СВО. Обсудили вопросы развития Самарской области, что надо сделать для улучшения жизни в регионе.

Конкурс "Студент года" проводится в Самарской области с 2012 г. и в 2025 г. отмечает свой 14-й сезон. За время существования проекта его участниками стали более 7 тыс. студентов. Конкурс является региональным этапом Российской национальной премии "Студент года" и реализуется при поддержке правительства Самарской области. Концепция сезона 2025 г. — "Твой след в истории", символизирующая личный вклад каждого студента в развитие образовательной организации, города, региона и страны.

Всего на конкурс поступило 2348 заявок от учащихся 82 образовательных организаций региона. Наиболее популярными среди участников стали номинации: "Студенческая творческая личность ссуза" (297 заявок), "Доброволец года" (210 заявок) и "Молодой профессионал года" (206 заявок). Кроме того, 88 конкурсантов подали заявки на участие в грантовом конкурсе "Росмолодежь.Гранты". По итогам отбора более 300 студентов вышли в очный этап и поборолись за звание лучших в своих номинациях. Всего в 2025 г. в рамках конкурса представлено 15 номинаций, включая новую номинацию "Общественник года".

Главную награду — Гран-при "Студент года 2025" присудили студенту ГАПОУ "Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева" Владиславу Волчанскому. 

