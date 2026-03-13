16+
Губернатор Власть и политика

Самарская область получит 2,5 млрд рублей на развитие АПК и сельских территорий

МОСКВА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Основными темами стали вопросы развития агропромышленного комплекса, а также обеспечение экологического благополучия в регионе.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

На поддержку АПК и развитие сельских территорий Самарской области из федерального бюджета в прошлом году было выделено 2,2 млрд рублей, в текущем году предусмотрено почти 2,5 млрд. Индекс сельскохозяйственного производства в 2025 г. предварительно составил почти 106%, что выше среднего показателя по стране.

В последние годы агропромышленный комплекс Самарской области демонстрирует стабильный рост по всем основным направлениям. В частности, в 2025 г. установлены исторические рекорды производства масличных культур - 1,5 млн тонн.

Аграрии региона активно готовятся к старту весенних полевых работ. В текущем году посевная площадь запланирована на уровне прошлого года - порядка 2,3 млн гектаров. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что для качественного проведения предстоящей посевной кампании необходимо обеспечить аграриев всеми необходимыми материально-техническими средствами.

Важным направлением работы считается комплексное развитие сельских территорий. По профильной государственной программе на благоустройство муниципалитетов в 2025 г. из федерального бюджета Самарской области выделено 1,2 млрд рублей. На 2026 г. предусмотрена сопоставимая сумма.

Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев также обсудили участие региона в реализации национального проекта "Экологическое благополучие". Самарская область в 2025 г. вошла в число лидеров среди субъектов РФ по лесовосстановлению. Его площадь значительно превысила площадь погибших деревьев. Такой результат стал возможен благодаря увеличению финансирования на лесовосстановительные работы и закупке лесохозяйственной техники.

В Самарской области также ведется работа по созданию мощностей для обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов. Кроме того, реализуется федеральный проект "Вода России". На все мероприятия экологического нацпроекта до 2030 г. из федерального бюджета планируется выделить порядка 1 млрд рублей.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

