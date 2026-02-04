16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский губернатор обсудил с руководством "ОДК-Кузнецов" итоги работы и перспективы предприятия Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы "Земский работник культуры" Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК В Самаре губернатор Федорищев осмотрел новый цех на заводе "Салют"

Губернатор Власть и политика

Самарский губернатор обсудил с руководством "ОДК-Кузнецов" итоги работы и перспективы предприятия

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с заместителем генерального директора - управляющим директором ПАО "ОДК-Кузнецов" Олегом Выдумлевым. В ходе диалога стороны подвели итоги деятельности предприятия в 2025 году и обсудили планы на ближайшую перспективу.

Фото: Светлана Осьмачкина

В начале встречи глава региона отметил, что Олег Выдумлев возглавил одно из ключевых предприятий промышленного комплекса Самарской области.

"Объем задач, которые стоят перед предприятием, колоссален, - акцентировал Вячеслав Федорищев. - При этом точно знаю, что те перспективные заделы, которые сейчас реализуются, особенно в области обеспечения нашего энергетического комплекса, включая "Газпром" и другие системообразующие предприятия нефтегазового сектора, выполняются". Губернатор напомнил, что знаковым событием стало посещение завода президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сентябре 2025 года. В ходе визита глава государства провел совещание по вопросам развития двигателестроения на площадке опытно-конструкторского бюро.

На встрече Вячеслав Федорищев подчеркнул стратегическое значение предприятия, входящего в холдинг "Объединенная двигателестроительная корпорация" Госкорпорации "Ростех" и являющегося одним из ведущих предприятий авиационного, космического и наземного двигателестроения, для промышленного комплекса региона и всей страны.

Олег Выдумлев доложил: в 2025 г. предприятие на 100% выполнило все обязательства перед заказчиками. Управляющий директор также обозначил первоочередные задачи на текущий период. 
Как рассказал руководитель предприятия, одним из важных итогов стало завершение первого этапа разработки двигателя мощностью 32 мегаватта, предназначенного для обеспечения нужд энергетической отрасли. "Задача на 2026 г. - поставить первые серийные образцы в рамках разработанных двигателей, - дополнил Олег Выдумлев. - Также обеспечить выполнение обязательств перед заказчиками по всем программам".

Для достижения поставленных целей, по мнению управляющего директора, необходима оптимизация и интенсификация всех производственных процессов, увеличение выработки на предприятии и максимально четкое использование кадрового потенциала.

"2025 г. закончился достаточно успешно с точки зрения деятельности предприятия и в целом экономики региона", - констатировал Вячеслав Федорищев. 

Глава региона выразил готовность правительства Самарской области оказывать необходимое содействие в решении ключевых задач предприятия, в том числе в рамках работы комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Промышленность", которую возглавляет Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1