Самарский губернатор обсудил с руководством "ОДК-Кузнецов" итоги работы и перспективы предприятия

В правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с заместителем генерального директора - управляющим директором ПАО "ОДК-Кузнецов" Олегом Выдумлевым. В ходе диалога стороны подвели итоги деятельности предприятия в 2025 году и обсудили планы на ближайшую перспективу.

В начале встречи глава региона отметил, что Олег Выдумлев возглавил одно из ключевых предприятий промышленного комплекса Самарской области.

"Объем задач, которые стоят перед предприятием, колоссален, - акцентировал Вячеслав Федорищев. - При этом точно знаю, что те перспективные заделы, которые сейчас реализуются, особенно в области обеспечения нашего энергетического комплекса, включая "Газпром" и другие системообразующие предприятия нефтегазового сектора, выполняются". Губернатор напомнил, что знаковым событием стало посещение завода президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сентябре 2025 года. В ходе визита глава государства провел совещание по вопросам развития двигателестроения на площадке опытно-конструкторского бюро.

На встрече Вячеслав Федорищев подчеркнул стратегическое значение предприятия, входящего в холдинг "Объединенная двигателестроительная корпорация" Госкорпорации "Ростех" и являющегося одним из ведущих предприятий авиационного, космического и наземного двигателестроения, для промышленного комплекса региона и всей страны.

Олег Выдумлев доложил: в 2025 г. предприятие на 100% выполнило все обязательства перед заказчиками. Управляющий директор также обозначил первоочередные задачи на текущий период.

Как рассказал руководитель предприятия, одним из важных итогов стало завершение первого этапа разработки двигателя мощностью 32 мегаватта, предназначенного для обеспечения нужд энергетической отрасли. "Задача на 2026 г. - поставить первые серийные образцы в рамках разработанных двигателей, - дополнил Олег Выдумлев. - Также обеспечить выполнение обязательств перед заказчиками по всем программам".

Для достижения поставленных целей, по мнению управляющего директора, необходима оптимизация и интенсификация всех производственных процессов, увеличение выработки на предприятии и максимально четкое использование кадрового потенциала.

"2025 г. закончился достаточно успешно с точки зрения деятельности предприятия и в целом экономики региона", - констатировал Вячеслав Федорищев.

Глава региона выразил готовность правительства Самарской области оказывать необходимое содействие в решении ключевых задач предприятия, в том числе в рамках работы комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Промышленность", которую возглавляет Вячеслав Федорищев.