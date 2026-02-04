В Москве расследуют убийство приехавшего из Самары таксиста

Следственный комитет РФ сообщил подробности громкого расследования. Двух подозреваемых в убийстве в столицу из Самарской области отвез таксист. А в итоге его тоже убили.
Как рассказали в Следственном комитете, началось все с похищения и убийства на территории Пензенской области 39-летнего мужчины. Правоохранители начали расследование. А след привел к дому на Рублевском шоссе в Москве. В подъезде обнаружили подозреваемых. Но один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление.
"В связи с этим оперативные сотрудники были вынуждены применить табельное оружие. В результате подозреваемый, открывший стрельбу, получил смертельное ранение. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — рассказали в Следственном комитете РФ.
Расследование продолжалось. Сегодня правоохранители на парковке в районе ул. Большой Филевской в Москве нашли убитого водителя такси. Выяснилось, что таксист вез подозреваемых из Самарской области в Москву.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)", — говорят в Следственном комитете.
Предполагается, что таксист согласился довезти мужчин из Самарской области за 85 тыс. руб. до столицы. Но по прибытии они отказались оплачивать поездку.
Тем временем в Пензенской области продолжается расследование уголовного дела по факту похищения и убийства первой жертвы (п. п. "в, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. п. "а, в, г, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ). Выяснилось, что на него напали на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов. У него и его супруги похитили деньги и ювелирные изделия.
Предположительно, убитый таксист — Владимир Терентьев. Расправиться с ним могли Михаил Леонтьев и Алексей Ланчиков. По имеющимся данным, убитый таксист родом из Димитровграда. 31 января он был на вокзале в Самаре. Сюда он на своей "Ладе Весте" привез пассажира. Ждал каких-нибудь других клиентов, чтоб не ехать обратно "пустым". Тут и попались Леонтьев и Ланчиков. Таксист предупредил родных, что поедет в Москву с клиентами. А потом перестал выходить на связь. Таксист был единственным сыном у своих пожилых родителей из Димитровграда.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.