В Москве расследуют убийство приехавшего из Самары таксиста

Следственный комитет РФ сообщил подробности громкого расследования. Двух подозреваемых в убийстве в столицу из Самарской области отвез таксист. А в итоге его тоже убили.

Как рассказали в Следственном комитете, началось все с похищения и убийства на территории Пензенской области 39-летнего мужчины. Правоохранители начали расследование. А след привел к дому на Рублевском шоссе в Москве. В подъезде обнаружили подозреваемых. Но один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление.

"В связи с этим оперативные сотрудники были вынуждены применить табельное оружие. В результате подозреваемый, открывший стрельбу, получил смертельное ранение. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — рассказали в Следственном комитете РФ.

Расследование продолжалось. Сегодня правоохранители на парковке в районе ул. Большой Филевской в Москве нашли убитого водителя такси. Выяснилось, что таксист вез подозреваемых из Самарской области в Москву.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)", — говорят в Следственном комитете.

Предполагается, что таксист согласился довезти мужчин из Самарской области за 85 тыс. руб. до столицы. Но по прибытии они отказались оплачивать поездку.

Тем временем в Пензенской области продолжается расследование уголовного дела по факту похищения и убийства первой жертвы (п. п. "в, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. п. "а, в, г, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ). Выяснилось, что на него напали на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов. У него и его супруги похитили деньги и ювелирные изделия.

Предположительно, убитый таксист — Владимир Терентьев. Расправиться с ним могли Михаил Леонтьев и Алексей Ланчиков. По имеющимся данным, убитый таксист родом из Димитровграда. 31 января он был на вокзале в Самаре. Сюда он на своей "Ладе Весте" привез пассажира. Ждал каких-нибудь других клиентов, чтоб не ехать обратно "пустым". Тут и попались Леонтьев и Ланчиков. Таксист предупредил родных, что поедет в Москву с клиентами. А потом перестал выходить на связь. Таксист был единственным сыном у своих пожилых родителей из Димитровграда.