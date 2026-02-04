Бастрыкин поручил доложить по делу, связанному с аварийным домом под расселение, в котором до сих пор живут самарцы

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
В социальной сети сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в переулке Канатном города Самары. Здание барачного типа 1939 года постройки длительное время находится в непригодном состоянии: физический износ конструкций составляет более 70%, из-за неисправности инженерных систем произошла коммунальная авария, в связи с чем на протяжении недели не осуществлялась подача тепла, что привело к промерзанию стен и образованию в квартирах повышенной влажности.
В 2022 году строение признано аварийным, но до настоящего времени жильцам благоустроенное жилье не предоставлено, сроки расселения с 2025 года перенесены на 2030 год. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.
В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
"Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Исполнение поручения, а также ход расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.