Бастрыкин поручил доложить по делу, связанному с аварийным домом под расселение, в котором до сих пор живут самарцы

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В социальной сети сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в переулке Канатном города Самары. Здание барачного типа 1939 года постройки длительное время находится в непригодном состоянии: физический износ конструкций составляет более 70%, из-за неисправности инженерных систем произошла коммунальная авария, в связи с чем на протяжении недели не осуществлялась подача тепла, что привело к промерзанию стен и образованию в квартирах повышенной влажности.

В 2022 году строение признано аварийным, но до настоящего времени жильцам благоустроенное жилье не предоставлено, сроки расселения с 2025 года перенесены на 2030 год. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

"Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Исполнение поручения, а также ход расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.