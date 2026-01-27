В Самаре арестовали директора овощебазы № 3

Канану Исаеву предъявили обвинение в мошенничестве с участками (по ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, по версии следствия, Исаев заключал договоры аренды на предоставление земельных участков без законного права на них.

В декабре 2025 г. Кировский районный суд Самары отправил подозреваемого под домашний арест на время расследования. Но прокуратура настояла на более серьезной мере пресечения в апелляционной инстанции. В итоге Самарский областной суд арестовал Исаева до 16 февраля. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Известно, что летом представители ряда правоохранительных структур проводили рейд на овощебазе. По данным некоторых телеграм-каналов, был составлен список нарушений. Через некоторое время прошел второй рейд.

"Выявленные прошлый раз нарушения не устранены, отсюда вывод, что владельцам жмут их активы, не умеет Исаев Канан Нуру оглы управлять своей собственностью в соответствии с требованиями закона. Поэтому нужно забирать овощебазу в доход государства и наконец перевернуть эту страницу", — писал тогда один из федеральных каналов с приложением фото и видео рейда.