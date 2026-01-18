В Жигулевске возбудили уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД

В Жигулевске сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В январе текущего года в утреннее время, находясь на маршруте патрулирования на ул. Магистральной, правоохранители остановили для проверки автомобиль Kia Rio. По стилю вождения полицейские предположили, что транспортным средством управляет нетрезвый человек. За рулем находился 26-летний мужчина, ранее уже лишенный права управления транспортными средствами.
Сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили местного жителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование в лечебном учреждении, на что он ответил категорическим отказом. Для дальнейшего разбирательства, задержанного доставили в отдел полиции, автомобиль дознаватель изъял, составив соответствующие документы.
Полицейские установили, что в сентябре 2024 г. задержанный, за невыполнение законного требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, постановлением суда лишен права управления транспортными средствами на один год и шесть месяцев с выплатой административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. Срок привлечения к ответственности на момент нового правонарушения не истек.
Соответствующих выводов злостный нарушитель не сделал и, пренебрегая правилами дорожной безопасности, сел за руль своего автомобиля. Со слов подозреваемого "просто хотел добраться домой после застолья", однако уехать далеко не удалось.
В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.