В Жигулевске возбудили уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД

В Жигулевске сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В январе текущего года в утреннее время, находясь на маршруте патрулирования на ул. Магистральной, правоохранители остановили для проверки автомобиль Kia Rio. По стилю вождения полицейские предположили, что транспортным средством управляет нетрезвый человек. За рулем находился 26-летний мужчина, ранее уже лишенный права управления транспортными средствами.

Сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили местного жителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование в лечебном учреждении, на что он ответил категорическим отказом. Для дальнейшего разбирательства, задержанного доставили в отдел полиции, автомобиль дознаватель изъял, составив соответствующие документы.

Полицейские установили, что в сентябре 2024 г. задержанный, за невыполнение законного требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, постановлением суда лишен права управления транспортными средствами на один год и шесть месяцев с выплатой административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. Срок привлечения к ответственности на момент нового правонарушения не истек.

Соответствующих выводов злостный нарушитель не сделал и, пренебрегая правилами дорожной безопасности, сел за руль своего автомобиля. Со слов подозреваемого "просто хотел добраться домой после застолья", однако уехать далеко не удалось.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.