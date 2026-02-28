Житель Самарской области предстанет перед судом за нетрезвое вождение

В феврале в Новосемейкино сотрудники Госавтоинспекции вечером остановили для проверки документов автомобиль Lada Kalina под управлением 21-летнего водителя. На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль водитель сообщил, что документов при себе не имеет.

При общении с мужчиной инспекторы обратили внимание на поведение водителя и предположили, что он находится в состоянии опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления водителем алкоголя.

При проверке по автоматизированным системам учета, выяснилось, что данный мужчина уже имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 1.ст 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как признался нарушитель, он выпил несколько бутылок пива, после чего сел за руль автомобиля, будучи лишенным права управления транспортным средством.

Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).