В Самаре на любителя бить женщин возбудили уголовное дело

В отношении 29-летнего самарца, избивавшего женщин, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В феврале текущего года около полуночи в отдел О МВД России по Красноярскому району обратилась 46-летняя местная жительница, которая заявила, что ее избил сожитель.
Со слов потерпевшей, сожитель в состоянии алкогольного опьянения на улице спровоцировал конфликт по незначительному поводу и избил ее. После содеянного ушел, а она, желая привлечь злоумышленника к ответственности за побои, обратилась за помощью в полицию.
По данным полицейских мужчина за несколько месяцев до происшествия привлекался к административной ответственности за подобное противоправное поведение, в отношении другой женщины. Однако, правильных выводов не сделал и вновь преступил закон. Участковые задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время отделением дознания О МВД России по Красноярскому району в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшедшего, потерпевшая прекратила отношения с подозреваемым и проживает отдельно.
