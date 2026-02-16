В Нефтегорском районе возбудили уголовное дело после пожара на скважине

В Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого пострадали рабочие. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
"Следователем Богатовского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — отмечается в сообщении.
Напомним, накануне, 15 февраля, из-за нарушения правил безопасности во время капремонта нефтяной скважины произошло возгорание. На пожаре пострадали четверо рабочих. Сейчас они госпитализированы.
"В рамках расследования уголовного дела выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", — рассказали в областном СУ СКР.
