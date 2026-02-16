"Крылья Советов" и "Локомотив" планируют обменяться игроками

ФК "Крылья Советов" готовится обменять вингера Ивана Олейникова на 21-летнего полузащитника московского "Локомотива" Данилу Годяева, сообщает журналист Иван Карпов.
Инсайдер уточняет, что самарский клуб получит доплату в размере 100 млн рублей.
В этом сезоне Годяев принял участие в пяти матчах РПЛ и Кубка России за "железнодорожников" и провел на поле суммарно 106 минут.
27-летний Олейников записал на свой счет два забитых гола и две результативные передачи в 18 играх нынешнего сезона.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.