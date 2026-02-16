"Крылья Советов" и "Локомотив" планируют обменяться игроками

ФК "Крылья Советов" готовится обменять вингера Ивана Олейникова на 21-летнего полузащитника московского "Локомотива" Данилу Годяева, сообщает журналист Иван Карпов.

Инсайдер уточняет, что самарский клуб получит доплату в размере 100 млн рублей.

В этом сезоне Годяев принял участие в пяти матчах РПЛ и Кубка России за "железнодорожников" и провел на поле суммарно 106 минут.

27-летний Олейников записал на свой счет два забитых гола и две результативные передачи в 18 играх нынешнего сезона.