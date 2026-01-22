"РТ-Капитал" намерен признать ФК "Крылья Советов" банкротом

ООО "РТ-Капитал" уведомило ФК "Крылья Советов" о намерении признать клуб банкротом. Заявление компании опубликовано на сайте Федресурс.

Напомним, "Крылья Советов" взяли кредиты на 979 млн руб. у АО АКБ "Новикомбанк" под залог Дома промышленности в 2011 году. Основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. В том же году ООО "РТ-Капитал" (как и Новикомбанк входит в госкорпорацию "Ростех") перекупило право требования к клубу. В 2021 г. суд вынес решение о реализации Домпрома в пользу кредитора. Однако долгое время торги не проводились.

В январе 2025 г. "РТ-Капитал" обратился в Арбитражный суд Москвы. Руководство клуба предлагало мировое соглашение и погасило часть долга, но в итоге иск полностью удовлетворили. "Крыльям Советов" присудили вернуть 923,4 млн рублей.

"Крылья" уже погасили 535 млн руб. долговых обязательств перед "РТ-Капиталом". Более 320 млн руб. погашено за счет реализации Дома промышленности, покупателем которого выступило ООО "Пензатраксервис".

19 января 2026 г. "РТ-Капитал" подал в Арбитражный суд Москвы новый иск к ФК "Крылья Советов" на сумму около 146 млн рублей. Суть требований не указана.