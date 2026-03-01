"Акрон" планирует обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с "Оренбургом"

ФК "Акрон" планирует обратиться в ЭСК РФС по ряду решений судейской бригады в матче 19-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:2), сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, встреча команд прошла 28 февраля в Оренбурге. На 37-й минуте гол нападающего "Акрона" Артема Дзюба отменили из-за офсайда. На 71-й минуте в ворота "Акрона" назначили пенальти после попадания мяча в руку полузащитника тольяттинцев Хетага Хосонова.

По результатам игры "Акрон" (21 очко) потерпел третье поражение подряд и идет девятым в турнирной таблице.