Футбол Спорт

РФС снял с "Крыльев Советов" трансферный бан

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 10 февраля, ПФК "Крылья Советов" закрыл все обязательства по иным платежам, которые не могли быть исполнены из-за заморозки счетов в рамках исполнительного производства "РТ-капитал".

В связи с этим Российский футбольный союз (РФС) принял решение о снятии трансферного бана с клуба, сообщает пресс-служба клуба.

"Видим, как в сети распространяется достаточно противоречивая информация. Несмотря на то, что мы закрыли все вопросы по долговым обязательствам перед "РТ-Капитал", многие продолжают фантазировать. Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтвержденная информация, что "Крылья" очистились, отдав, что были должны. Приставами были сняты все ограничения, препятствующими нормальной жизнедеятельности клуба, и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию. Уверен, все успеем и весеннюю часть чемпионата начнем в обновленном составе", — сказал председатель Совета директоров ПФК "Крылья Советов" Дмитрий Яковлев.

2 февраля клуб и его руководство завершило работу по выплате долга перед компанией "РТ-Капитал". Суммарно общий объем средств, доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года, составил почти 1,1 млрд рублей.

"Крылья Советов" занимали средства для финансовой поддержки еще в 2011 г., но не выполняли обязательства по погашению долга последние 10 лет.

