РФС снял с "Крыльев Советов" трансферный бан

Во вторник, 10 февраля, ПФК "Крылья Советов" закрыл все обязательства по иным платежам, которые не могли быть исполнены из-за заморозки счетов в рамках исполнительного производства "РТ-капитал".
В связи с этим Российский футбольный союз (РФС) принял решение о снятии трансферного бана с клуба, сообщает пресс-служба клуба.
"Видим, как в сети распространяется достаточно противоречивая информация. Несмотря на то, что мы закрыли все вопросы по долговым обязательствам перед "РТ-Капитал", многие продолжают фантазировать. Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтвержденная информация, что "Крылья" очистились, отдав, что были должны. Приставами были сняты все ограничения, препятствующими нормальной жизнедеятельности клуба, и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию. Уверен, все успеем и весеннюю часть чемпионата начнем в обновленном составе", — сказал председатель Совета директоров ПФК "Крылья Советов" Дмитрий Яковлев.
2 февраля клуб и его руководство завершило работу по выплате долга перед компанией "РТ-Капитал". Суммарно общий объем средств, доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года, составил почти 1,1 млрд рублей.
"Крылья Советов" занимали средства для финансовой поддержки еще в 2011 г., но не выполняли обязательства по погашению долга последние 10 лет.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.