Футбол Спорт

Инсайдер: "Крылья Советов" подписали защитника "Химок" Дани Фернандеса

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
28-летний правый защитник Дани Фернандес разорвал контракт с греческим Астерасом и подписал договор с "Крыльями Советов" до лета 2028 г., сообщает журналист Иван Карпов.

Прибыть в расположение самарского клуба спортсмен должен в понедельник, 19 января.

Фернандес сыграл 2 078 минут в РПЛ и Кубке в составе "Химок" и вошел в топ-5 команды по отборам (1), навесам (3), пасам в штрафную (4), выигранным единоборствам (4), перехватам (5) и обводкам (5) по данным Яндекс Спорттех.

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

