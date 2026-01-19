Инсайдер: "Крылья Советов" подписали защитника "Химок" Дани Фернандеса

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

28-летний правый защитник Дани Фернандес разорвал контракт с греческим Астерасом и подписал договор с "Крыльями Советов" до лета 2028 г., сообщает журналист Иван Карпов.