Инсайдер: "Крылья Советов" подписали защитника "Химок" Дани Фернандеса

28-летний правый защитник Дани Фернандес разорвал контракт с греческим Астерасом и подписал договор с "Крыльями Советов" до лета 2028 г., сообщает журналист Иван Карпов.
Прибыть в расположение самарского клуба спортсмен должен в понедельник, 19 января.
Фернандес сыграл 2 078 минут в РПЛ и Кубке в составе "Химок" и вошел в топ-5 команды по отборам (1), навесам (3), пасам в штрафную (4), выигранным единоборствам (4), перехватам (5) и обводкам (5) по данным Яндекс Спорттех.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.